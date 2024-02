Digitalizzazione. Quattro corsi gratuiti rivolti a donne, disoccupati, imprese e liberi professionisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Una serie di corsi per incentivare lo sviluppo delle competenze digitali in vari ambiti lavorativi, organizzati e promossi da Cescot Modena, il centro di formazione di Confesercenti Modena specializzato nella formazione professionale delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

"Cescot Modena - spiega Francesca Sola, Direttore Cescot Modena - propone, da fine febbraio, una vasta gamma di corsi di formazione sul tema del digitale, in tutte le sue sfaccettature e a tutti i livelli, completamente gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo plus e dalla Regione Emilia Romagna. Oggi approcciarsi al mondo del digitale è diventato imprescindibile e, attraverso i nostri percorsi di apprendimento, garantiamo formazione per tutti: donne, disoccupati, aziende di tutte le dimensioni e professionisti titolari di p.iva".

I corsi

"Donne e competenze digitali: opportunità per il futuro del lavoro - Rif. PA 2023-20167/RER" dedicato alle donne che intendono accrescere le proprie competenze in ambito digitale attraverso un percorso formativo che include corsi sui software maggiormente richiesti per ufficio, grafica e comunicazione sui social network; "Competenze digitali per l'occupabilità: opportunità per il futuro del lavoro - Rif. PA 2023-20166/RER" rivolto invece ai non occupati con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti per collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro; "Città accoglienti sostenibili e connesse: competenze per un sistema integrato di servizi commerciali, turistici e ristorativi - Rif. PA 2023-29485/RER" e "Nuove competenze per l'ecosistema delle imprese - Rif. PA 2023-29486/RER" indirizzato alle imprese per rafforzare le competenze degli imprenditori, delle figure chiave delle imprese e dei professionisti e rispondere, così, alla richiesta di innovazione dei settori commercio, distribuzione, turismo e ristorazione. Infine, il corso "Professionisti dell'intermediazione commerciale e immobiliare: strumenti e competenze per l'innovazione - Rif. PA 2023-20424/RER" destinato ai liberi professionisti, agenti di commercio e immobiliari per rafforzare le competenze nel settore immobiliare in relazione al digitale e alle nuove frontiere del web.

"Nel contesto lavorativo odierno, - continua Sola - acquisire competenze digitali è diventato cruciale per adattarsi alle richieste del mercato in continua evoluzione, garantendo competitività, flessibilità e accesso a opportunità di lavoro in settori sempre più digitalizzati e globalizzati. Per queste ragioni, Cescot Modena, attraverso i propri consulenti esperti, metterà a disposizione questi corsi, trasferendo a tutti coloro che sceglieranno di cogliere questa opportunità, competenze essenziali per accrescere la competitività delle imprese e delle persone che vi lavorano".