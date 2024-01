Corso per Sommelier, al via le lezioni di AIES

Il 19 Febbraio riparte a Modena il Corso per Sommelier di AIES, Associazione Internazionale Enogastronomi Sommeliers, che da oltre 20 anni si impegna nella divulgazione e nella formazione in ambito enogastronomico.

Presso la sede situata negli spazi di Edera Coworking & More in via Gherardi 6, si terranno 12 lezioni con cadenza settimanale, più una visita in una delle Cantine del territorio. Tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento del Corso ed i relativi costi sono disponibili al sito www.accademiasommeliers.it. Per contatti: modena@accademiasommeliers.it , WhatsApp: 3496062642

L’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommelier è un’associazione culturale con sede in Bologna fondata nel 2001, conosciuta con l’acronimo AIES. Lo scopo principale dell’Accademia è la promozione e la conoscenza della cultura enologica e gastronomica, che in questo ventennio ha portato alla formazione di centinaia di Maestri Enogastronomi Sommelier.

I corsi sono organizzati su più livelli al fine di garantire un’adeguata preparazione. Oltre alla parte enologica e di abbinamento cibo-vino, il percorso di studi prevede anche lezioni monotematiche su argomenti gastronomici, caratteristica differenziante dei corsi AIES rispetto alle altre scuole per sommelier.

Argomenti come birra, cioccolato, aceto balsamico, olio d’oliva, miele, formaggi sono affrontati nel percorso didattico grazie alla collaborazione di docenti esterni (mastri birrai, maestri cioccolatieri, produttori di aceto balsamico e di olio, apicoltori ecc.).

Al raggiungimento del titolo di Maestro Enogastronomo Sommelier vi è la possibilità di frequentare dei Master di Specializzazione per approfondire ulteriormente le proprie conoscenze in ambito enogastronomico.