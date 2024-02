Manpower Academy e Colorificio Righi formano 90 verniciatori per il settore automotive

Manpower Academy, il progetto di upskilling di ManpowerGroup per trasmettere competenze specifiche di settore sui profili più difficili da trovare per i distretti produttivi italiani, annuncia per il 2024 l’avvio di 7 corsi gratuiti finalizzati alla formazione di circa 90 operatori specializzati nella verniciatura. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Colorificio Righi, storica realtà imprenditoriale modenese con oltre cento anni di storia e operante nel comparto delle vernici per l’automotive e importanti aziende leader del settore Automotive. L’offerta formativa si rivolge a persone disoccupate o inoccupate e prevede l’attivazione di un percorso per l’inserimento di questa tipologia di profilo nel settore automotive.

L’obiettivo dei corsi, attivati presso il training center del Colorificio Righi, è quello di ridurre lo skill mismatch presente nella Motor Valley e sul resto del territorio nazionale, ovvero la difficoltà per le aziende nel trovare i talenti con le competenze giuste per le loro esigenze, un fenomeno ormai diffuso e che in Italia riguarda il 75% delle imprese. In particolare, la figura del verniciatore è tra le più ricercate e le meno disponibili sull’intero indotto dell’automotive, come anche nel settore delle auto di lusso, dove la richiesta di verniciatori per le personalizzazioni dei veicoli è molto alta.

Nello specifico, il percorso è dedicato alla formazione di operatori specializzati nella verniciatura di auto, attraverso l’acquisizione di una conoscenza approfondita delle tecniche di verniciatura, su componenti metallici e in materiale composito (ad esempio la fibra di Carbonio), per inserirsi efficacemente nel contesto produttivo delle principali case automobilistiche e carrozzerie, sviluppando al contempo velocità, manualità e doti di problem solving. Il corso ha una durata di 5 settimane e prevede lezioni teoriche, ma soprattutto pratiche in presenza presso il training center del Colorificio Righi, per un totale di 200 ore di formazione: un’opportunità per persone appassionate e motivate ad entrare nel settore delle auto.

Ognuna delle 7 Academy pianificate per il 2024 accoglie un massimo di 12 candidati. La prossima edizione inizia il 26 febbraio, mentre le successive si susseguiranno per tutto il 2024. Le candidature sono aperte all’interno della pagina dedicata sul sito di Manpower. Tutti i corsi sono finalizzati all’inserimento lavorativo: al termine del periodo formativo, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui a scopo di assunzione con aziende partner di Manpower, principalmente in ambito automotive e motorsport.

“Il corso per addetti alla verniciatura unisce due eccellenze nei rispettivi ambiti, Manpower Academy nel campo della formazione di figure tecniche e Colorificio Righi nel settore delle vernici per l’automotive”, dichiara Sara Pedrazzoli, Manpower Academy Manager “Attraverso il corso per addetti alla verniciatura, infatti, rispondiamo a un’esigenza per l’inserimento in azienda di questa tipologia di profili molto richiesta dalle aziende del territorio. Al contempo, consentiamo a persone disoccupate di intraprendere un percorso altamente professionalizzante che possa fornire nuove occasioni e opportunità di lavoro in settori dinamici”.

Grazie a una peculiare conoscenza del territorio e alla sinergia con diverse aziende, Manpower Academy attiva in tutta Italia corsi di formazione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di know-how, competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni da un lato delle aziende presenti nei distretti e dall’altro di coloro in cerca di occupazione. Nel solo 2023, Manpower Academy ha erogato oltre 140 corsi di formazione, di cui 30 nei laboratori, per un totale di circa 2.000 persone formate.