Formazione nella moda, un corso per Tecnico di campionario di maglieria

Il corso di formazione di 500 ore si pone l'obiettivo di formare il Tecnico di campionario di maglieria. La figura in uscita dal percorso di formazione realizzato in 300 ore di teoria e 200 ore di stage presso aziende del settore, è in grado di sviluppare forma e struttura del capo collezione maglieria e realizzarne il campione, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di riproduzione. I destinatari sono 12 giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di Diploma di Scuola Superiore.

La presente proposta formativa costituisce un’occasione per la collaborazione e l’integrazione tra il sistema della formazione e delle imprese e rappresenta una significativa opportunità per un’offerta formativa che risponde ai fabbisogni delle aziende manifatturiere del distretto tessile-comparto maglieria. Le imprese che sviluppano il prodotto di maglieria devono dotarsi, nelle fasi di progettazione e realizzazione del campionario, di tecnici che assicurino elevati standard sia per gli aspetti legati alla ricerca di nuovi prodotti che per quanto riguarda l'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto delle fasi di realizzazione e industrializzazione. Le figure tecniche richieste dal contesto organizzativo dalle imprese devono garantire il collegamento tra le fasi di progettazione della collezione e quelle di realizzazione, oltre che dei prototipi e in alcuni casi della produzione stessa.

I contenuti di massima sviluppati nell’ambito del corso riguarderanno principalmente: accoglienza, presentazione corso, orientamento professionale, career management; inglese tecnico settoriale per il tessile abbigliamento e moda; materie prime e merceologia tessile: i filati; la progettazione e lo sviluppo del prodotto di maglieria; la struttura della maglia e tecnologia di tessitura; la sicurezza sul lavoro; la modellistica di maglieria; la confezione di maglieria; la programmazione digitale di maglieria (modulo svolto presso SHIMA SEIKI ITALIA). sarà prevista una visita a PITTI FILATI Firenze.

Il corso si terrà presso le aule e i laboratori di Formodena e presso le aule didattiche di ShimaSeiki Italia per il modulo di Programmazione digitale di base di maglieria.

I Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione qualificano il corso e rappresentano per Formodena una collaborazione prestigiosa e consolidata nell’ambito delle attività formative:

CENTRO QUALITA' TESSILE S.R.L.

LIU JO SPA

METAPHOR ITALY S.R.L.

OLGALAB SRL

S.M.T. SRL Società Manifattura Tessile

SACCHETTI MAGLIERIE S.R.L

SHIMA SEIKI ITALIA SPA

STONE ISLAND SPORTSWEAR COMPANY SPA

STAFF JERSEY SRL

TINTORIA EMILIANA SRL

TWINSET SPA con socio unico

​Come iscriversi

Data termine iscrizioni: 22 marzo 2024

Avvio Corso: 8 aprile 2024 - Durata da aprile a dicembre 2024

Per Info: FORMODENA sede di Carpi

Via C. Marx 131/c Carpi – tel 059 699554

carpi@formodena.it