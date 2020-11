Innovation days 2020, webinar d'orientamento scolastico su formazione e imprenditorialità

Dal 30 Novembre al 5 Dicembre si terrà interamente online la seconda edizione degli Innovation days, giornate di orientamento scolastico dedicate a studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori del Distretto Ceramico e Provincia di Modena, ma anche genitori, docenti ed imprenditori che desiderano addentrarsi od approfondire le loro conoscenze negli ambiti di formazione ed imprenditoria.

L’evento promuove un percorso informativo con un vasto programma di incontri, testimonianze, colloqui orientativi, speed mentoring volto ad aiutare lo studente ad affrontare il processo decisionale riguardo il proprio futuro professionale in modo consapevole e dinamico, ponendosi da facilitatore dell’incontro tra la scuola ed il mondo dell’impresa.

Quest’ anno gli incontri si svolgeranno in modalità Webinar, tutti i giorni, sia in differita che in diretta streaming e avranno la durata di 20 minuti. Saranno presenti le testimonianze di startupper, giovani imprenditori, manager, aziende del territorio tutti uniti per orientare con le proprie esperienze, dare stimoli, strumenti per aiutare la scelta. Tra gli argomenti affrontati:

ricerca attiva del lavoro

lo sviluppo delle competenze “chiave” necessarie alla loro futura occupabilità

l’approfondimento delle abilità richieste dal mercato del lavoro

informazioni dal mondo del lavoro sulle occupazioni disponibili sul mercato attuale

Innovation days - programma completo delle testimonianze

Giovane. Innovativa. Sostenibile. Avviare un’attività imprenditoriale a 25 anni. A cura di Sofia Malagoli, imprenditrice acetaia Malagoli Daniele e fondatrice del brand Modena life Styel

L’alfabetizzazione finanziaria: strumenti di finanza per giovani che vogliono mettersi in gioco. A cura di Vania Franceschelli consulente patrimoniale e vice presidente Fecif

Trasformare la propria visione in realtà. Cosa insegna la vita di Giuseppe Panini, padre delle figurine più famose al mondo. A cura di Antonio Panini, ex imprenditore e figlio di Giuseppe Panini storico fondatore della edizioni Panini, casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti.

Fare oltre che studiare. Le opportunità nel settore manifatturiero. A cura di Federica Gherardi, responsabile sede Modena presso Fondazione ITS Maker

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Competenze ed opportunità. A cura di Simone Gardella Ceo di Elocal Group Industrial Iot e intelligenza artificiale con particolare attenzione al settore della computer vision per l’industria 4.0

Come superare un fallimento e rialzarsi più forti di prima. L’esperienza della soprano Mirella Freni

Come partecipare

La Settimana dell’Orientamento sarà anche luogo di confronto e di valorizzazione dei progetti scolastici innovativi del nostro territorio. I webinar saranno trasmessi sulla pagina Facebook di Innovation Days @innovationdaysproject e condivisa dalla pagina facebook del Comune di Sassuolo.

Per maggiori informazioni: Laura Corallo - Comunicazione Viceversa. Mob. 346 3383979

L’evento è promosso dalle Associazioni Viceversa e Uciim Modena-Sassuolo con il patrocinio del Comune di Sassuolo, di Confindustria Ceramica e il sostegno di Esmalglass- Itaca.