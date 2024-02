Svelata la SF-24, riparte la ricorsa al Mondiale della Scuderia Ferrari - FOTO e VIDEO

In poco meno di due minuti di video e senza alcuna dichiarazione è stata svelata oggi al mondo la monoposto Ferrari SF-24, l'auto del Cavallino per il mondiale di Formula 1 che prende il via a marzo in Bahrein. Una presentazione "social", senza il piacere di sentire e vedere la vettura in pista come era stato lo scorso anno. Una scelta minimale da parte di Ferrari, in contrasto con quella dei proclami del 2023 che evidentemente non avevano avuto poi riscontro dal punto di vista dei risultati.

La nuova monoposto presenta novità importanti, a partire da un muso più corto e da un nuovo disegno delle pance, pur in linea con la filosofia costruttiva spostata lo scorso anno. Come però sempre accade in queste circostanza, è davvero complesso analizzare l'auto da alcune semplici foto promozionali e soprattutto la vera differenza potrebbe essere sotto la scocca, nella parte delle componenti interne che sono state notevolmente aggiornate.

Sarà quindi soltanto la pista a parlare in modo chiaro. Bisognerà attendere il 21 febbraio, quando le squadre del circus scenderanno in pista in Bahrein per la prima delle tre giornate di testi, in vista del debutto stagionale nel primo weekend di marzo sullo stesso circuito nel Golfo Persico.

A Fiorano per la presentazione i vertici aziendali, con il presidente John Elkann, il CEO Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, oltre ai rappresentanti dei partner e alla squadra - in primis il Team Principal Fred Vasseur e i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. "La SF-24 - spiega la Ferrari - è la terza vettura della nuova generazione ad effetto suolo introdotta due anni fa da Formula 1, ma rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l'hanno preceduta, una discontinuità che si riscontra anche nelle forme. Il gruppo di progettisti diretti da Enrico Cardile ha lavorato con l'obiettivo di dare a Charles e Carlos una vettura facile da guidare e sincera nelle reazioni, partendo dalle sensazioni positive che i piloti avevano in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione, e mettendoli in condizione di sfruttare al massimo il potenziale della power unit e di mostrare le loro indubbie capacità".