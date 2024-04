Maserati pronta al nuovo debutto in pista nel Fanatec GT2 European Series

Maserati GT2 sarà in griglia di partenza al Paul Ricard nell’appuntamento inaugurale del Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli 2024, in programma il 5 e 6 aprile sul circuito francese. Tre vetture, due sotto la bandiera di LP Racing ed una con il team TFT, si preparano a prendere parte alla nuova stagione del campionato europeo riservato alle vetture della classe GT2, schierando per la prima volta in pista il Tridente dopo la partecipazione, sempre in Francia, alla gara conclusiva della stagione 2023.

A ottobre dello scorso anno la Maserati GT2 guidata da Leonardo Gorini e da Luca Pirri, portacolori di LP Racing, aveva fatto il suo debutto ufficiale nella serie, portando a casa un risultato straordinario per una prima uscita: la scuderia italiana, che per prima ha riportato Maserati nelle competizioni GT dopo la lunga assenza dalle scene, si era subito distinta assicurandosi pole position e podio.

Vettura da corsa non omologata per uso stradale e omologata per la classe GT2 – con il motore Nettuno V6 90° biturbo, già cuore della MC20, potenziato per ruggire e sorprendere anche in pista – la Maserati GT2 è nata per riportare il marchio modenese tra i cordoli nei campionati a ruote coperte, tramandando una tradizione agonistica che è parte integrante del suo DNA.

Con Maserati GT2 il Tridente ha messo a punto una vettura pensata e sviluppata per l’anima più racing dei suoi clienti, dedicata ai gentleman driver desiderosi di mettersi alla prova nelle competizioni di livello al volante di un’auto capace di offrire impeccabile maneggevolezza, guidabilità e prestazioni adrenaliniche. Maserati GT2 è un concentrato di design votato a performance e aerodinamica, custode di una tecnologia all’avanguardia supportata dall’utilizzo del simulatore dinamico Maserati, il più avanzato al mondo, e spinta da una meccanica raffinata, che ha sviluppato soluzioni ideali per ottenere il massimo in pista.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha dichiarato: “Per Maserati, vedere tre vetture al via di un campionato GT è come tornare a casa. Nel corso dell’anno si aggiungeranno altri team che hanno acquistato la nostra auto e questo ci rende ancora più orgogliosi e desiderosi di vedere Maserati GT2 tornare a occupare un posto in griglia nei campionati GT di tutto il mondo. Siamo nati in pista e le competizioni sono parte di noi fin dagli esordi del marchio nel mondo dei motori. Negli ultimi anni Maserati ha delineato una precisa strategia per riportare il Tridente nelle competizioni e oggi siamo felici di poter offrire ai nostri clienti una vettura di carattere, perfetta sintesi tra tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali, un prodotto che risponde alle richieste dei consumatori motorsport, team privati e gentleman driver, a cui questa categoria è rivolta. Questa serie è ideale per noi e per la nostra auto e risponde all’obiettivo di Maserati di portare in pista prodotti eccezionali come la nostra MC20, capaci di trasformarsi in perfette creazioni racing, massima espressione delle migliori caratteristiche che contraddistinguono la nostra produzione sportiva di serie. Non vediamo l’ora di vedere la Maserati GT2 in azione in gara, esattamente dove merita di essere”.

Dopo la gara di apertura, la Maserati GT2 parteciperà all’intera stagione 2024 Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli. La serie europea prevede altri cinque appuntamenti: Misano (ITA) dal 17 al 19 maggio, Crowdstrike 24 Ore di Spa (BEL) dal 27 al 29 giugno, Hockenheim (DEU) dal 19 al 21 luglio, Monza (ITA) dal 20 al 22 settembre e la gara conclusiva di Barcellona (ESP), in programma dall’11 al 13 ottobre.