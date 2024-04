Una Pagani anche "in salotto", la casa di San Cesario lancia il simulatore della Huayra R

Pagani ha presentato in queste ore il nuovo simulatore della Huayra R, un avanzato sistema di guida virtuale realizzato in collaborazione con Racing Unleashed, produttore di simulatori di alta gamma impiegati anche nell’allenamento di piloti professionisti. Il nuovo prodotto, inizialmente disponibile per i possessori di Huayra R, potrà essere acquistato da tutte le persone interessate rivolgendosi al dealer Pagani più vicino.

"Desideravamo creare un simulatore di guida professionale, dinamico, con un livello di immersività e realismo straordinario, che contribuisse al costante perfezionamento dello stile di guida dei nostri clienti. Ambivamo a trasformarlo in un autentico oggetto di design, un prodotto di valore artistico destinato a occupare un posto di rilievo all’interno delle dimore dei possessori di una Huayra R. Per questo, abbiamo dedicato un’estrema attenzione nella creazione di un prodotto che riflettesse la straordinaria unicità che contraddistingue le nostre auto", ha commentato Franco Morsino, Vehicle Dynamics Lead di Pagani Automobili.

L’introduzione del simulatore rafforza l’impegno di Pagani Automobili nel prendersi cura della propria community, poiché offre nuove possibilità di aggregazione, condivisione, apprendimento e divertimento. Le possibilità di utilizzo sono molteplici: ogni guidatore potrà scoprire i circuiti e guidare in autonomia, oppure prenotare sessioni di remote coaching per allenarsi su aspetti o tracciati specifici. Pagani organizzerà anche eventi virtuali in cui mettersi alla prova e interagire, vivendo in anteprima le esperienze degli eventi "Arte in Pista" con le vetture e i circuiti reali. Inoltre, i clienti avranno la libertà di organizzare sfide e sessioni tra loro in modo indipendente.

Il progetto ha origine nel 2020 coinvolgendo due divisioni di Pagani: il team di Dinamica del Veicolo di Pagani Automobili, per la creazione dei modelli realistici, e il team di Pagani Arte, che ha colto la sfida di trasportare l’essenza delle Hypercar Pagani in un prodotto di design. Le due squadre, unite, si sono rivolte a Racing Unleashed per creare una sinergia di competenze finalizzata alla realizzazione di una postazione virtuale straordinariamente fedele e immersiva; la progettazione congiunta di hardware e software ha permesso di riprodurre con eccezionale realismo i movimenti della vettura e le caratteristiche dell’asfalto.

"L’obiettivo di Racing Unleashed è quello di offrire le esperienze più coinvolgenti agli appassionati di motori in tutto il mondo. Oggi siamo lieti di annunciare questa partnership con Pagani Automobili, per mostrare le nostre tecnologie avanzate, con l’obiettivo non solo di intrattenere, ma anche di migliorare le competenze di guida", aggiunge Francisco Fernandez, CEO di Racing Unleashed.

Il team di designer ha dedicato oltre un anno di lavoro per combinare la ricerca di un oggetto di interior design con la natura gaming del dispositivo. Le forme della Huayra R hanno ispirato la progettazione dell’intero simulatore, creando un oggetto dalle linee al contempo plastiche e morbide; la forma ellittica, che caratterizza anche il logo Pagani, ha risposto a questa esigenza. Il simulatore della Huayra R mira a offrire un’esperienza autenticamente Pagani, a partire dai materiali impiegati: il carbonio che compone la scocca proviene dalle stesse autoclavi dell’Atelier da cui hanno origine le Hypercar Pagani. Tutta la postazione di guida, compresi il volante, la pedaliera, la seduta e le cinture è esattamente la stessa della Huayra R, creando un oggetto la cui precisione costruttiva è più affine al mondo del design da collezione che al mondo del gaming. Alcuni componenti in alluminio dell’impianto Hi-Fi e del sistema VR sono stati lavorati con la stessa cura artigianale delle vetture Pagani, seguendo l’approccio di lavorazione dal pieno. Per stabilire un collegamento più significativo tra la vettura e il simulatore, gli sfoghi d’aria tipici delle Hypercar, utilizzati per la dispersione del calore dei freni e del motore, sono stati integrati nella base del simulatore per ottimizzare il raffreddamento dell’elaborazione software e contribuire alla fluidità dell’esperienza.