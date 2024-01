Maserati ai piedi del podio nel primo appuntamento di Formula E in Messico

Maserati MSG Racing parte bene in questa seconda avventura nel Campionato mondiale FIA Formula E, con il pilota Maximilian Günther che si è classificato quarto all'E-Prix di Città del Messico 2024.

Dopo un promettente test pre-campionato a Valencia alla fine del 2023, il team si è presentato sull’autodromo Hermanos Rodriguez del Messico con fiducia e ha adottato un approccio misurato durante le prove.

La raccolta dei dati iniziali di venerdì ha prodotto un miglioramento delle prestazioni per sabato e, dopo aver realizzato il secondo miglior tempo nelle FP2, Max ha guidato il Gruppo B. Nei quarti di finale, il pilota tedesco purtroppo ha perso contro Mitch Evans ma, a causa di una penalità in griglia per il neozelandese e il suo compagno di squadra Jaguar, Nick Cassidy, Max è avanzato al terzo posto sulla griglia di partenza.

Il compagno di squadra alla prima esperienza, Jehan Daruvala, nel frattempo si è qualificato 17°.

I due hanno avuto un inizio di gara competitivo e hanno mantenuto le loro posizioni di partenza nella fase di apertura prima che la bandiera gialla e la successiva Safety Car al nono giro, causata da un incidente di Robin Frijns, neutralizzassero la gara.

Alla ripartenza dell’undicesimo giro, Max e Jehan hanno continuato a mantenere la terza e la diciassettesima posizione, ma durante l’ultima attivazione della modalità Attack Mode, Max purtroppo ha perso la posizione in pista a favore di Cassidy, scendendo al quarto posto. Jehan, nel frattempo, ha concluso 16° con un sorpasso in ritardo su Dan Ticktum della ERT, completando il suo debutto nel campionato mondiale di sport motoristici – solo il terzo pilota indiano nella storia a farlo.

Il prossimo appuntamento sarà a Diriyah, in Arabia Saudita, per il primo doppio appuntamento della stagione il 26-27 gennaio.

"Questo fine settimana è stato molto positivo - ha commentato Cyril Blais, ingegnere capo, Maserati MSG Racing - Siamo arrivati a Città del Messico dopo aver imparato molto dalla stagione 9 e dopo aver apportato alcuni miglioramenti durante l'inverno. Il nostro obiettivo per Max era molto chiaro: volevamo iniziare la stagione con il piede giusto. e segnare punti solidi, ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto una gara forte, pulita, con un'esecuzione perfetta e senza errori. È un peccato mancare per un soffio il podio, ma siamo soddisfatti di questo risultato. Jehan Anche oggi abbiamo fatto una buona gara. Dato che abbiamo pochissimo tempo in pista ogni fine settimana, la Formula E può essere molto impegnativa per un debuttante, e l'obiettivo principale di Jehan era acquisire più esperienza con la vettura, fare una gara pulita e vedere la bandiera a scacchi . Questo è esattamente quello che ha fatto, senza sbagliare un passo. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e questo fine settimana ci metterà in ottima forma per il resto della stagione e per la prossima gara a Diriyah".