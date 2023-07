Maserati MSG Racing a punti con entrambe le vetture nell'E-Prix di Roma

Il giorno dopo la storica prestazione nella capitale italiana, Maserati MSG Racing ha conquistato altri punti terminando tra i primi sei con entrambe le vetture nella seconda parte dell’E-Prix di Roma 2023.

Tornata sul podio con Maximilian Günther, la scuderia, forte della magnifica prestazione del sabato, ha lavorato nella notte per affrontare domenica la nuova tappa della stagione 2023 con rinnovato slancio. Una lunga e impegnativa nottata di lavoro per ricostruire la Maserati Tipo Folgore numero 48 di Edoardo Mortara ha consentito a entrambi i piloti di partecipare alla seconda gara in programma nel fine settimana romano.

I due piloti hanno iniziato la qualifica dal Gruppo B con Edo che per pochi millesimi non è riuscito a qualificarsi per la fase dei duelli, mentre Max è approdato alla fase successiva, conquistando la sesta posizione in griglia. Edo è invece partito nono. Mostrando un buon passo gara, nei primi giri entrambi i piloti hanno adottato un ritmo che ha consentito loro di gestire il consumo di energia, con Max che si attestava in ottava posizione mentre Edo riusciva a risalire al settimo posto nel primo giro. Un incidente che ha coinvolto Mitch Evans e Nick Cassidy ha provocato l’ingresso della safety car alla seconda tornata, ma alla ripartenza della gara al quarto giro, Edo e Max hanno ripreso la loro risalita.

All’ottavo giro, quando si trovavano in quinta e settima posizione, entrambi i piloti hanno attivato per la prima volta l’Attack Mode, e dopo aver consolidato la posizione nella top ten, hanno attivato per la seconda volta i 350 kW alla tornata diciassette.

Grazie a un undercut sull’Envision di Sebastien Buemi, Edo è riuscito a salire al quarto posto, mentre con un sorpasso ai danni di Dan Ticktum Max ha guadagnato la sesta posizione.Edo ha continuato a spingere fino alla bandiera a scacchi non riuscendo a salire sul podio per meno di un secondo. Il quarto posto, tuttavia, rappresenta il suo migliore piazzamento nelle gare disputate in questa stagione. Max ha invece terminato al sesto posto, guadagnando altri otto punti, mentre nel corso dell’intero fine settimana dell’E-Prix di Roma la squadra ha conquistato 35 punti.

Con 130 punti, Maserati MSG Racing mantiene la sesta posizione nella classifica del Campionato mondiale costruttori, a soli 23 punti da un posto nella top five.Il FIA Formula E World Championship 2023 riprenderà e si concluderà a Londra nel fine settimana del 29-30 luglio