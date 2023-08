Modena Cento Ore, l'edizione 2023 termina davanti al Palazzo Ducale

Nata all’alba del nuovo millennio, la Modena Cento Ore è una perfetta combinazione di auto storiche meravigliose, gentlemen drivers, competizione, turismo, strade emozionanti, paesaggi mozzafiato, enogastronomia e momenti di relax. Il programma dell’edizione 2023 in calendario dal 9 al 14 ottobre, presenta diverse novità. La prima è la partenza dall’affascinante Argentario, per attraversare le terre degli Etruschi fino al primo degli autodromi che impegnerà i concorrenti: quello di Vallelunga nei pressi di Roma.

La sfida sarà come sempre accesa, con gare in pista e prove speciali in salita su strade chiuse al traffico. Puoi scegliere se competere in una gara davvero adrenalinica nella sezione Velocità, oppure optare per un’esperienza più rilassante, ma comunque sfidante, nella sezione Regolarità che presenta lo stesso identico percorso, i circuiti e le gare. Come sempre, alla partenza sarà ammesso un numero massimo di cento vetture, per garantire l’atmosfera accogliente e di amicizia a cui teniamo moltissimo.

Le prove di classifica sono quattro in pista, con autodromi dalle caratteristiche sempre diverse come Mugello, Modena, Magione e Vallelunga e ben nove in salita a percorso segreto. La tappa conclusiva si terrà proprio a Modena, con l'arrivo delle auto all'Autodromo di Marzaglia previsto per le ore 15 e lo show finale con il passaggio e le premiazioni in Piazza Roma (ore 17).

Il programma ha una componente in più per creare adrenalina buona: tanti chilometri nei trasferimenti e nel rispetto dei tempi, col piacere di attraversamenti di città e cittadine della più bella tradizione del Medio Evo e del Rinascimento italiano.

Le iscrizioni all’edizione 2023 chiudono il prossimo 15 Settembre e ogni informazione è reperibile sul Sito Modenacentoore.Com.