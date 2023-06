Motor Valley Racing Division: San Martino di Castrozza da archiviare

Un Rally San Martino di Castrozza da dimenticare per Motor Valley Racing Division, in campo con due punte promettenti ma con un bottino alquanto magro.

Paolo Nodari, impegnato a tempo pieno nel Campionato Italiano Rally Asfalto, si è visto costretto ad una gara votata al migliorare il proprio feeling con la Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, condivisa con il figlio Giulio, in seguito ad una penalità presa prima di fare sul serio.

Con due minuti sul groppone, al via del crono di apertura della speciale spettacolo del Venerdì, il pilota di Gambugliano ha preferito sfruttare i chilometri a disposizione per cercare di effettuare svariati test, ideali per potersi presentare al massimo della forma nei successivi round. Il vicentino chiude trentunesimo assoluto, ventitreesimo in RC2N ed in R5 - Rally2.

“ La nostra gara è stata compromessa prima della partenza” – racconta Nodari – “e, nel tratto di strada per andare al primo controllo orario, un guasto improvviso, risolto velocemente dal team, ci ha causato dodici minuti di ritardo che si sono tradotti in una penalità di due minuti. Abbiamo quindi preferito affrontare questa gara come un test, cercando di capire al meglio la nuova versione della Fabia, visto che era la prima volta che la usavamo. Grazie ai nostri partners, alla scuderia Motor Valley Racing Division, ad MS Munaretto ed a tutti i nostri sostenitori.”

Ha visto il traguardo, non soddisfatto di quanto raccolto, un Efrem Bianco che si aspettava un risultato ben diverso dalla due giorni sulle strade della classica trentina.

Il pilota di Schio, in gara con Dino Lamonato su una Skoda Fabia Rally2 Evo di H Sport, è stato autore di un passo sotto le personali aspettative, ritrovandosi a lottare per una decima piazza nella generale che, a conti fatti, gli è sfuggita di mano per pochi secondi, terminando in undicesima piazza assoluta, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2.

L'altra punta della scuderia di Modena, reduce da un Marca che lo ha visto in piena lotta per il successo prima del ritiro, non può considerarsi gratificato dalla sua prestazione, in ottica di una Coppa Rally ACI Sport di terza zona che punta a conquistare in questo 2023.