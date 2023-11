Ferrari, l'ex F1 Robert Kubica correrà per la AF Corse

Impossibile non ricordare Robert Kubica in F1 e soprattutto il suo terribile incidente nel GP del Canada nel 2007 quando, dopo un contatto con Trulli carambolò da un lato all’altro della pista riducendo la macchina in frantumi.

Quello però non è stato l’ultimo incidente terrificante del pilota polacco, perché nel 2011, nel corso di un rally è uscito nuovamente miracolato dopo un impatto spaventoso in cui il guardrail attraversò letteralmente il suo veicolo.

Nonostante questi e altri episodi, Kubica non ha mai mostrato segno di voler cedere e ora è pronto ad una nuova avventura insieme alla Ferrari. Ha infatti firmato per correre con AF Corse, scuderia legata al team di Maranello che compete nella massima categoria campionato del mondo endurance e nell'Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Il 38enne polacco è attuale campione 2023 nella categoria LMP2 del WEC.