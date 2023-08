Rally, il formiginese Tumminello firma il terzo bis al Santopadre

Mentre la maggior parte delle serie nazionali si è presa un meritato periodo di vacanza il Campionato Italiano Slalom non conosce tregua, archiviando una Domenica che ha messo in atto l'ottavo appuntamento della massima serie tra le porte. All'appello non poteva di certo mancare Giovanni Tumminello, in piena corsa per il tricolore produzione e reduce da uno Slalom Città di Santopadre che gli ha regalato il triplete a podio. Terzo a Monopoli ed al Vulture Melfese, sia in gruppo N che in classe N1600, il pilota di Formigine ha sfruttato al meglio il passo falso del leader Benenati, infilando un'altra doppietta.

La manche di ricognizione confermava i valori già visti nel corso della stagione, con il portacolori di Omega, iscritto da Alpha, che si metteva all'inseguimento di Benenati, andando a piazzarsi al quarto posto nella generale del produzione ed al terzo tra le millesei gruppo N. L'asso nella manica, del pilota della Peugeot 106 Rallye, veniva calato nella prima manche di gara, unico tra i pretendenti al CIS a non incappare in alcuna penalità e bravo a presentarsi alla bandiera a scacchi con la migliore prestazione, sia nella generale che in classe. In gara 2 l'unico alfiere della scuderia con base a Verona iniziava a soffrire di problemi di natura tecnica, in particolare legati al regolatore di pressione della benzina, non riuscendo più ad esprimersi al massimo e dovendosi accontentare solo del quinto posto nell'assoluta di N.

La terza ed ultima sfida della giornata vedeva Tumminello gettare il cuore oltre l'ostacolo, nonostante il perdurare delle noie già viste nella seconda tornata, firmando una bella seconda prestazione in gruppo N ed in N1600, accusando un divario di solo 2,64 da Murino. Il bilancio finale porta in dote una terza piazza, nella generale del produzione e tra le millesei, che viene accolta con un pizzico di amarezza, visto il potenziale espresso ad inizio giornata.

“Una gara molto bella” – racconta Tumminello – “dalla quale portiamo il terzo bis consecutivo di podi, sia in gruppo che in classe. Peccato per i problemi accusati nella seconda e terza manche perchè, visto il passo della prima, qui ci si poteva giocare la vittoria del gruppo N. Tutto sommato sono riuscito a difendermi bene, prendendo soltanto un birillo nel secondo passaggio, quindi posso dirmi soddisfatto di questa trasferta al Santopadre. Ora via verso la Calabria.” Un risultato che, conti alla mano ed in attesa dell'ufficializzazione delle classifiche aggiornate da parte di ACI Sport, dovrebbe portare Tumminello al comando della provvisoria di gruppo N.

“Siamo riusciti a stare davanti alla Clio di Benenati” – aggiunge Tumminello – “quindi, sulla carta, potremmo essere riusciti ad agganciarlo in vetta al Campionato Italiano Slalom di gruppo N. Sappiamo che non possiamo competere con lui, sul fronte tecnico, ma trovarsi qui a lottare contro un avversario tosto e dotato di una vettura superiore ci rende onore. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a tutti i partners che mi stanno sostenendo in questa stagione, alle scuderie Omega ed Alpha, a chi segue la mia vettura ovvero Ferrara Motors e Patacco Corse ma senza mai dimenticare mio padre, punto di riferimento numero uno per me.”