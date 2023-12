Babbo Natale di piazza XX Settembre, "Carro a(r)mato, un tributo a uno strumento di guerra e morte"

SI è svolta in mattinata la manifestazione contro la nuova opera d'arte di Lunati il“CARRO A/MATO” e vorrebbe celebrare la pace per tutti i bambini del mondo.

Alla manifestazione di questa mattina hanno partecipato una 15ina di manifestanti più svariati curiosi e cittadini che transitavano per la piazza. Tra i manifestanti vi erano esponenti di Rifondazione Comunista, Modena Volta Pagina, Unione popolare e qualche esponente del Movimento 5 stelle

Rifondazione comunista afferma che " Si sa l’arte moderna usa spesso la provocazione, ma questa volta più che una provocazione il risultato sembra un tributo a uno strumento di guerra e morte quale è un carro armato. Lungi dal voler limitare la libertà dell’arte, non possiamo però non manifestare tutto il nostro sgomento e indignazione di fronte a una installazione come questa che associa la pace a uno strumento di guerra utilizzando una figura molto cara ai bambini come Babbo Natale. La pace non si costruisce con le armi, la pace per tutte le bambine e tutti i bambini del mondo si può garantire solo mettendo al bando la guerra e le armi con cui la si combatte. Ci chiediamo che razza di messaggio arriverà ai bambini e alle bambine che in questi giorni vedranno il “carro a/mato” di Babbo Natale in Piazza XX settembre? In un momento storico come questo in cui la logica bellicista sembra essersi impadronita dei governi, in cui al dialogo tra i popoli si vuole sostituire la logica delle armi, questa installazione è quanto mai oscena e fuori luogo; abbiamo bisogno di simboli di Pace e non di guerra. Ci chiediamo inoltre come il Comune di Modena abbia potuto autorizzarla e promuoverla, anche se va detto che l’Amministrazione modenese non è nuova a questi “scivoloni” bellicisti basti ricordare i carri armati esposti a maggio in città durante la manifestazione “Motor Valley” e il pezzo di carro armato che tuttora campeggia sulla rotonda di fronte al Pala Madiba, spazio dedicato a un grande operatore di Pace come fu Nelson Mandela, dove peraltro è presente anche l’Istituto Comprensivo 10 di Modena."

A loro si uniscono anche Modena Volta Pagina e Unione Popolare

"Che razza di messaggio vuole inviare il Comune ai bambini e alle bambine promuovendo il “carroa(r)mato” di Babbo Natale? Perché indurre i piccoli a pagare un soldino per vedere muovere il cannone? E non si parli, per favore, di provocazione artistica. Qui di artistico non c’è nulla. Non c’è il presupposto, il gesto e nemmeno l’intenzione. Noi non pensiamo si tratti di un sostegno alla guerra ma di un irresponsabile messaggio di pessimo gusto o di poca intelligenza Una installazione che associa la pace a un’arma di distruzione utilizzando una figura molto cara ai bambini come Babbo Natale lascia stupefatti, anzi senza parole. Per questo oggi ci presentiamo imbavagliati: siamo senza parole per l’insensibilità che l’amministrazione e il sindaco stesso hanno dimostrato inaugurando questo simulacro. Ci offende l’inconsapevolezza comunale che nessun carro armato può e deve essere “amato”, che questa installazione è quanto mai oscena e fuori luogo. Mentre le guerre distruggono il mondo ad ogni latitudine, l’istituzione comunale non può agire con tanta superficialità

Chiediamo quindi si rimuova subito quel ‘carroa(r)mato’, un tributo ad uno strumento di guerra incompatibile con le nostre coscienze. Siamo fiduciosi qualcuno in piazza Grande rifletta e rimedi."