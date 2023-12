Carro A(r)mato, Fratelli d’Italia "Opera poco rispettosa verso coloro in fuga dalla guerra ospitati a Modena"

Sulla nuova installazione presentata in piazza XX Settembre che porta la firma di Lunati, interviene anche Ferdinando Pulitanò, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Dopo averlo vestito con un tutù e trasformato in alieno, la nostra città si fa riconoscere per aver collocato Babbo Natale su un carro armato. Una scelta davvero infelice sopratutto in un momento come quello che il nostro mondo sta vivendo con l’Ucraina e il Medio Oriente trasformati in campi di guerra e devastazione. Muzzarelli dovrà spiegare alla città se condivide il pensiero dell’autore che considera il carro armato un simbolo di libertà e pace, come dichiarato alla stampa, e non un terribile strumento di morte”, conclude Pulitanò.

Sul tema è intervenuto anche Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “Verrebbe da chiedersi se Lunati ci è o ci fa, ma, al di là della risposta che non è così semplice rintracciare, è evidente che l’artista, o presunto tale, abbia bisogno ogni volta di alzare il tiro per poter far parlare almeno qualche giorno di sé, così da avere un po’ di pubblicità. Il che sarebbe sicuramente discutibile ma anche accettabile, se non venisse utilizzata anche l’immagine della città che ospita, suo malgrado, l’ennesima cafonata.Inutile e poco credibile il gioco di parole ‘carro amato’ al posto di ‘carro armato’, perché di fatto trattasi comunque di una riproduzione di un veicolo da combattimento in un periodo storico dove la guerra, o meglio le guerre, purtroppo sono in corso. Con buona pace dei bambini che, come di consueto accade, chiederanno ai genitori di che cosa si tratta e degli adulti che si troveranno a dover spiegare ai piccoli qualcosa che nulla ha a che vedere con la magia del Natale.Inoltre l’opera è poco rispettosa anche nei confronti dei tanti bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra e ospitati a Modena, che hanno dovuto lasciare la propria terra a causa dei conflitti in corso. Chissà se a loro ricorderà il Natale questa ‘scultura’”, conclude Negrini.

“Evidentemente il classico Babbo Natale con le renne che trainano la slitta è troppo trasgressivo per questa Amministrazione che ogni anno preferisce la polemica alla magia e al messaggio di speranza che dovrebbero essere la base su cui si regge questo periodo”, chiosano i due dirigenti all’unisono.