Ex Amcm, "Il parco della creatività ridotto a intervento speculativo privato"

"Nel cosiddetto Parco della Creatività dell’ex-AMCM, a cui è stato affibbiato il nome di “Modena City Life”, siamo di fronte ad un grossolano e risibile provincialismo che con un orribile architettura riproduce gli standard ora in voga senza minimamente adattarsi e inserirsi nel contesto di questo luogo, alle porte del centro storico di Modena." E' quanto dichiarato dai portavoce di Modena Volta pagine in merito ai lavori all'ex AMCM.

"Nottetempo nel 2010 vennero abbattute la palazzina Vecchi, simbolo della municipalizzata disegnata da Vinicio Vecchi e realizzata negli anni Cinquanta dal Comune e la “rimessa dei tram”, elementi architettonici questi che potevano ben esprimere la “creatività” e l’operosità della nostra città." -proseguono - "Oggi invece tutto quello che si sta realizzando è una colata di cemento. Nonostante tutto il complesso sia stato finanziato anche con risorse pubbliche regionali e nazionali, sarà affollatissima di costruzioni private, di cui alcune fortemente speculative. Avremo, infatti, tre torri residenziali con 60 alloggi di lusso, un numero imprecisato di uffici ed un supermercato COOP, di cui nessuno sentiva l’esigenza e che creerà mille problemi al traffico ed ai residenti. Nulla quindi di ‘creativo’ se non per la Giunta Muzzarelli che ha fortemente voluto questo progetto."

"Quindi del grande progetto innovativo pensato negli anni ’90 rimane solo il nuovo laboratorio polifunzionale ed i già esistenti Teatro delle Passioni ed il Cinema Estivo. Di creativo rimane solo la scelta di dedicare l’assolata piazza-terrazzo ai fratelli Panini, loro sì creativi imprenditori modenesi che costruirono un impero economico inventando la vendita delle figurine. Quando questa piazza-terrazzo, seppur ingentilita da qualche pianta, sarà realizzata si potrà verificare come rappresenti solo un’enorme barriera architettonica all’attraversamento ciclabile e pedonale dell’area."

"Giuseppe, Benito, Umberto e Franco Panini, che tanto hanno dato alla nostra città, - dichiarano da Modena Volta pagina -meritavano un riconoscimento ben più significativo della dedica di una semplice copertura di parcheggi seminterrati a pagamento o per un supermercato."

"Per questo -concludono - l’intervento all’ex-Amcm rappresenta una grande occasione perduta per realizzare qualcosa di meno banale di una residenza di lusso, di tanti uffici e di un supermercato. Un intervento che, purtroppo, è anche un enorme spreco di risorse pubbliche. Per attuarlo, infatti, si è svenduto il patrimonio immobiliare comunale dell’ex-Amcm, valutabile in quasi 15 milioni di euro, per meno della metà del suo valore. Tutto ciò in cambio di una asserita contropartita di interesse pubblico consistente nella realizzazione di parcheggi ed opere di urbanizzazione primaria che già dovevano essere a carico del costruttore e non certo del Comune. Non per caso, al riguardo, è pendente un ricorso presso la Corte dei Conti. È così che il vagheggiato grande progetto dell’ex Amcm si è ridotto al solito banale intervento speculativo privato che finalmente chiude la triste epoca delle amministrazioni Muzzarelli."