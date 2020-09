Vignola, il Pd esulta: “Grande risultato di Emilia e del Partito democratico”

"Come Pd di Vignola siamo davvero soddisfatti per il risultato conseguito da Emilia Muratori e dalla lista del Partito democratico. Emilia ha messo energia e passione in questa sfida, è riuscita a raccogliere attorno a sé una coalizione ampia e trasversale, politica e civica, e il risultato delle urne l’ha premiata. E’ stato un conteggio che ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo, a testimonianza di come questa sfida sia stata vissuta con partecipazione da tutta Vignola".

Lo ha dichiarato come commento a caldo del risultato elettorale maturato in mattinata Andrea Ghiaroni, segretario locale del partito: "Ora Emilia sarà la sindaca di tutti e lavorerà per far ripartire Vignola, come anticipato in campagna elettorale. Importante anche il risultato della lista “Partito democratico – Emilia Muratori sindaca”. Abbiamo raccolto 3.738 voti, siamo il primo partito di Vignola con il 31,82% dei consensi. Eleggeremo 7 consiglieri nel nuovo Consiglio comunale. Un risultato anche superiore a quanto fatto registrare, pochi mesi fa, alle elezioni regionali, a dimostrazione che gli elettori hanno apprezzato la nostra proposta e una lista in gran parte rinnovata, con tanti giovani".

"Desidero ringraziare tutti i nostri volontari, che in questa campagna elettorale, si sono messi a disposizione del partito e i tanti elettori che ci hanno dato fiducia. Vignola, da oggi, riparte!”, ha concluso Ghiaroni.

“Si chiude a Vignola una campagna elettorale in cui si sono visti toni esacerbati e candidati che tiravano in ballo con false notizie amministratori di altri Comuni, una campagna elettorale inaspettata, provocata dalle dimissioni del sindaco Pelloni che ha lasciato la poltrona di primo cittadino per andare in Regione - affonda il colpo il segretario provinciale Davide Fava - Dall’altra parte, quella di Emilia Muratori, un civile e costante tono pacato di chi sa che una comunità la si amministra, non la si comanda, di chi vuole costruire un progetto per i nostri figli e i nostri nipoti. Ora Vignola e tutta la sua comunità può ripartire, tutte quelle energie che sono rimaste sopite in questi anni possono tornare a ridisegnare il futuro della città".

Prosegue Fava: "Oggi Vignola ha un amministratore serio, competente, generoso che non si preoccuperà di quale è il suo prossimo incarico, ma del futuro dei suoi concittadini. Complimenti a Emilia per il coraggio, la perseveranza e la generosità. Complimenti al Partito democratico che si riafferma a Vignola di gran lunga la prima forza politica. Complimenti a tutta la coalizione che è riuscita a superare le distanze del passato per ricostruire le prospettive della città. Oggi, nonostante la pioggia, è una gran bella giornata!”