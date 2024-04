Nuovo chiosco del Parco, il M5S chiama Carabinieri Forestali e Soprintendenza

"Ci siamo recati dai Carabinieri della Forestale ai quali abbiamo chiesto di controllare l’applicazione dell’attuale Regolamento del Verde che prevede un ampliamento delle aree di rispetto degli alberi; hanno riferito di aver fatto sopralluogo e ne faranno altri. Abbiamo anche scritto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna segnalando la particolare delicatezza della area in questione e abbiamo chiesto di visionare il progetto del Cedro".

Lo fa sapere il Movimento 5 stelle di Modena in merito alla vicenda del futuro chiosco che sorgerà ne l Parco delle Rimembranze, il "Cedro" appunto. " Un ulteriore chiosco in quella zona per di più su terreno dove non era presente una struttura precedente non ci convince, noi vorremmo pedonalizzare viale Rimembranza verso il Centro Storico e così far diventare il Parco un vero Parco, non una aiuola (sofferente) in lotta perenne con auto, smog e rumore".

Sabato 6 aprile l’argomento è tornato di attualità con una manifestazione di protesta portata avanti dalle associazioni di ARIA, con la presenza della Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Enrica Manenti.

Il Gruppo Consiliare M5s ha sempre seguito con attenzione le vicende del Parco. Nel 2022 ha proposto una mozione, poi approvata, che invitava – tra l’altro - a prestare particolare attenzione alla specificità di Parco storico nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ha contribuito anche alla messa a punto del regolamento comunale del Verde in vigore dal 2022 che prevede specifiche prescrizioni per le diverse tipologie di piante presenti: nel nostro caso il sontuoso Cedro del Libano e i numerosi e fiorenti Tassi.