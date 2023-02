M5S: "Un parco all'ex Pro Latte, mosche apotrebbe andare all'ex Mercato"

Il M5S modenese interviene nel dibattito che avanza nel quartiere Sacca circa la destinazione dell'area ex Pro Latte, dove le attuali previsioni vedono la costruzione di un lotto residenziale, della nuova moschea che andrebbe a sostituire quella di via delle Suore e di un'area verde su circa un terzo della superficie. I grillini si schierano affianco dei comitati di residenti contrari a questa ipotesi: "Riteniamo la soluzione inaccettabile: ciò dimostra l’incapacità del PD e di chi oggi amministra Modena di intercettare i bisogni dei cittadini e di pianificare di conseguenza la città. Per il M5S modenese il primo step dovrebbe essere quello di ascoltare i cittadini ed esaminare bisogni ed esigenze, ricordandosi sempre che al primo posto di ogni ragionamento vanno i diritti delle persone. Una volta compresi bisogni, esigenze e diritti dei cittadini, occorre pianificare l’azione amministrativa, affinché si dia risposta a tutto questo".

Secondo i consiglieri comunali pentastellati appare chiaramente come per i cittadini della Sacca vi siano "grandissimi problemi in termini di mancanza di verde e di servizi alla persona, di connessioni con i centri nevralgici della città del tutto deficitarie, di un’assurda ed inaccettabile concentrazione di strutture produttive altamente impattanti con la loro qualità della vita e di una viabilità interna inefficace e fonte di sempre peggiori livelli di inquinamento".

"La nostra proposta di destinare l’intera area dell’ex Pro Latte totalmente ad un grande parco verde compenserebbe, sia pure in modo ancora insufficiente secondo noi, i cittadini di una zona che si trovano discriminati e penalizzati", sostengono i grillini

E la moschea dunque? "Il centro islamico, che anche secondo noi merita certamente di trovare una collocazione migliore di quella attuale, ben potrebbe essere insediato nell’area degradata dell’ex Mercato bestiame oppure in una delle tante aree da rigenerare della città (la lista è lunga), in modo da garantire che l’intera ex Pro Latte possa essere destinata totalmente a polmone verde", spiegano i consiglieri del MoVimento.

"Quanto all’ERS è stato pure ricordato che il PUG di Modena, da noi, anche per questa ragione, non votato, non assicura, a differenza degli altri PUG, che tale tipologia di alloggio rappresenti “case accessibili a tutti”, dal momento che, contrariamente a strumenti normativi di altri Comuni, non prevede che si debba trattare di case ad un prezzo inferiore a quello di mercato. A parte ciò, noi riteniamo vitale che l’ERS a Modena vada sviluppato, ma riqualificando altri rioni e non quelli già iper densificati e ancora privi di servizi essenziali e di una quantità e qualità adeguata di verde. Di zone ed aree da recuperare e riqualificare la città è piena ed è inaccettabile che, ancora una volta, si punti al rione Sacca, che necessita di verde e servizi alla persona, non di altri alloggi e altro cemento - concludono i pentastellati - In realtà, anche da quanto emerso è nell’assemblea dell’altra sera, ancora una volta dobbiamo riscontrare come questa Amministrazione e questa maggioranza siano del tutto sorde alle richieste dei cittadini, soprattutto nelle zone periferiche. Ed in questo i partiti del centro destra mostrano una visione esattamente identica a quella del PD".