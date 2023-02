Una giornata per valorizzare il Tricolore, Modena approva la proposta

Proseguire la valorizzazione del Tricolore come simbolo positivo di unità nazionale e dei principi costituzionali. Promuoverlo attraverso attività condivise con istituzioni e soggetti operanti nel campo culturale e storico, prevedendo pure il coinvolgimento dell’Accademia militare per iniziative istituzionali ogni 12 febbraio. È l’invito all’Amministrazione contenuto nell’ordine del giorno che propone, in particolare, di celebrare annualmente il Tricolore nel giorno della sua prima sfilata per le strade di Modena il 12 febbraio 1797.

Il documento, approvato nella seduta del Consiglio comunale di Modena di lunedì 20 febbraio, è stato illustrato da Alberto Bosi (Alternativa Popolare) e sottoscritto dal Partito democratico, Lega Modena, Gruppo Indipendente per Modena, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Favorevoli alla mozione anche Modena Sociale, Modena Civica e Movimento 5 stelle; astenuti Europa Verde-Verdi, Sinistra per Modena e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi (Pd).

Presentando la mozione, Bosi ha puntualizzato che la nascita della bandiera italiana, “simbolo di indipendenza e unità nazionale”, è legata ai territori di Reggio Emilia e Modena, allora parte della Repubblica Cispadana. Se l’adozione del Tricolore a bandiera nazionale avvenne il 7 gennaio del 1797, nel salone del palazzo comunale di Reggio Emilia, la sua prima sfilata si tenne il 12 febbraio dello stesso anno a Modena. “Proprio qui – ha argomentato Bosi – la bandiera verde, bianco e rossa per la prima volta si spiegò in una pubblica passeggiata, per come l’aveva disegnata il modenese don Antonio Rovatti”. Ricordando la Festa del Tricolore ogni 7 gennaio e, soprattutto, l’entusiasmo collettivo nel 2011 per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Bosi ha voluto specificare che “il Tricolore è simbolo che unisce gli italiani, voluto dai padri costituenti anche all’interno della Costituzione”.

Sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi anni, con momenti istituzionali dedicati a questa pagina di storia nazionale, tra cui, appunto, nel 2011, la sfilata per le vie di Modena dell’originario drappo tricolore, Bosi ha invitato a proseguire la programmazione di iniziative in grado di promuovere i valori espressi dalla bandiera italiana, grazie anche al coinvolgimento di istituzioni culturali e storiche come il Museo del Tricolore di Reggio Emilia. Il consigliere ha poi chiesto di verificare con l’Accademia militare la possibilità di riproporre mensilmente l’iniziativa dell’alzabandiera in piazza Roma e prevedere, contestualmente, l’istituzione, ogni 12 febbraio, di una celebrazione, in centro storico, in ricordo della sfilata del primo Tricolore in città.

Aprendo il dibattito per Europa Verde – Verdi, Paola Aime ha motivato l’astensione spiegando che “la Costituzione deve essere rispettata a prescindere, perché è riuscita a tutelare i diritti, la libertà, l’uguaglianza, le pari opportunità”. La consigliera ha anche espresso perplessità sul richiamo alle bandiere “perché troppo spesso sono usate in momenti di guerra per rimarcare le differenze tra i Paesi. Noi coltiviamo invece un’utopia di pace”.

Ricordando “il lavoro condiviso dell’Assemblea” a monte della mozione, Federica Di Padova (Pd) ha sottolineato che “il Tricolore non ha a che fare con confini e guerre ma con un sistema valoriale collettivo. È una bandiera che include, che accoglie anche le persone che ottengono la cittadinanza di questo Paese con difficoltà”. Per dargli ulteriore valore, quindi, “sono necessari iniziative e approfondimenti che facciano riflettere sulla storia dell’Italia”.

Anche Giovanni Silingardi (M5s) ha osservato che “il Tricolore non è emblema di guerra o divisione, tanto che è presente anche nel simbolo dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia”. La mozione, “che recupera diverse visioni – ha rilevato –, mette comunque al centro anche il tema della pace e del significato che ha la nostra bandiera, portatrice di valori fondamentali contenuti nella Costituzione”.