"No allo Ztl e più ascolto ai cittadini", a Carpi torna la “Passeggiata per la Sicurezza”

Un centro popolato, vivo e ricco di iniziative nel quale brulichino attività commerciali, ricettive e di ristoro è la soluzione migliore per disincentivare e contestualmente allontanare baby gang, degrado e malintenzionati. E' stata accolta dalle attività la “seconda tappa” della “ Passeggiata per la Sicurezza ” che ha visto impegnati il Consigliere Comunale cittadino e Segretario Lega Giulio Bonzanini , accompagnato da Gianni Tonelli (Segretario Generale Aggiunto Sap), Guglielmo Golinelli (Segretario Provinciale) ed il Consigliere Regionale Stefano Bargi .

"Una mano tesa e un orecchio pronto per ascoltare e portare in Consiglio Comunale le esigenze di categorie- dichiarano gli esponenti della Lega - quelle di commercianti ed esercenti del centro storico, ma anche dei residenti – sempre più vessati ed esposti a varie tipologie di rischi per le proprie attività. Le politiche scellerate dell'Amministrazione – partendo dalla totale assenza di una programmazione reale di eventi per il post pandemia, per poi arrivare all'incentivo smodato alla nascita di vari poli commerciali lontani dal centro - hanno infatti progressivamente esposto i commercianti ad un progressivo calo del passaggio con conseguente contrazione della possibilità di vendita."