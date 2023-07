Polo Conad al via i lavori, tra lo sdegno dei cittadini

"Le affermazioni del sindaco della città di Modena, in merito all’inizio dei lavori di riorganizzazione operativa del comparto Polo Logistico Conad Nord Ovest e le dichiarazioni di ieri pomeriggio in risposta al capo gruppo in consiglio comunale della Lega, dell’assessora Anna Maria Vandelli sulla ricollocazione del luogo di culto Islamico dall’’attuale sede di via delle Suore all’area della ex Pro Latte, hanno riempito di sdegno un’ampia popolazione dei residenti del rione Sacca." fanno sapere i portavoce di Pro Rione Sacca.

"Essi- proseguono- ribadiscono che la partecipazione dell’Amministrazione Comunale con i residenti è stata scarsissima e che non si sono affatto celebrate assemblee pubbliche perché di esse ne è stata svolta soltanto una riguardante esclusivamente il progetto Polo Conad, priva peraltro delle risposte del sindaco che l’ha lasciata senza fornirle ai numerosi astanti. Nessuna assemblea o incontro partecipativo è stato mai fatto con i cittadini. Nessuna considerazione è stata data alle legittime richieste dei cittadini. C’è così tanta arroganza ed indifferenza ma anche dubbio, nelle parole del sindaco :”forse si ricrederanno” senza neanche accennare alla preoccupazione di poter aver soddisfatto del suo operato anche i cittadini e non soltanto le imprese, da far gelare la pianta della speranza della partecipazione democratica."

"I cittadini -concludono i portavoce- hanno pertanto convocato assemblee pubbliche invitando i componenti la Giunta. Nessuno di essi ha partecipato e neanche si è degnato di rispondere.È stato chiesto di applicare l’istituto dell’ istruttoria pubblica e il partito democratico ritenendolo più confacente agli interessi di difesa delle sue posizioni ha opposto l’istituto del percorso partecipato. Ne l’uno, ne l’altro, è stato applicato."

"Al di là di tante chiacchiere i residenti della Sacca reclamano rispetto e partecipazione alle decisioni che anche li riguardano oggi e che riguarderanno i loro figli domani. Pretendono altresì adeguate aree verdi nel territorio in quanto carenti e necessarie per la presenza di una congiuntura inquinante. Respingono il fare dell’Amministrazione che potrebbe far diventare questo territorio un ghetto."

Anche la rispsota del o Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca non tarda a farsi sentire e ricalca l'opinione del Pro rione Sacca.

"E’ con sgomento che i residenti della Sacca leggono i servizi sulla stampa locale sul tema del Polo logistico Conad, dove si annuncia l’inizio lavori nell’area Civ&Civ. I critici, come vengono definiti in modo sprezzante i residenti della Sacca, sono coloro però che hanno ottenuto, sacrificando tanto del loro tempo, il salvataggio dell’area verde pubblica di Via Canaletto Sud, evitato l’afflusso di un centinaio di addetti attraverso le strette strade di Via Europa e Svizzera ed hanno evitato la creazione del magazzino verticale che avrebbe svalorizzato l’intero quartiere e riempito ancora di più di tir il quartiere Sacca. Eliminazione del magazzino che però ora viene annoverata nell’elenco delle migliorie al progetto"

"Crediamo -prosegue il comitato- che il rispetto per le comunità passi prima di tutto dal non offendere l’intelligenza di una comunità. Vi saranno abitazioni, ci sgoliamo nel ribadirlo, che saranno poste fronte tangenziale, a causa dell’abbattimento di diversi magazzini oggi esistenti. Avevamo chiesto barriere temporanee a ridosso della tangenziale, vicine alla sorgente del rumore in modo da mitigare seriamente l’impatto acustico, ma nei documenti pubblicati sul sito del Comune, non sono previste. Sembrano previste delle barriere di cantiere vicino alle residenze ma lontane dalla sorgente del rumore della tangenziale e, dai documenti pubblicati, non è dato sapere se saranno fonoassorbenti e se rimarranno anche a lavori conclusi."

"Infine- conclude- , il collegamento verde verso l’area ex Pro Latte previsto dal Comune risulta quantomeno esilarante: verranno collocati degli alberi vicino agli orti che sicuramente non agevoleranno la coltivazione, vista la minore esposizione solare sul terreno e, sempre in questo punto, verrà collocata un’area fitness per anziani: a fianco al parcheggio per la futura Moschea e al piazzale dei tir. Respiriamo a pieni polmoni"