Tari, tariffe invariate per il 2023. Ma i nuovi servizi costano 1,2 milioni in più

Ieri il Consiglio comunale di Modena ha discusso e approvato la delibera proposta dalla Giunta sulla definizione delle tariffe Tari, che contiene anche la revisione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli adeguamenti al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Un tema di grande attualità, quest'anno più di altri, alla luce delle modifiche rilevanti al sistema di raccolta rifiuti che sta attraversano il territorio modenese. Una delibera per altro preceduta da un acceso dibattito sul funzionamento della nuova differenziata, che vede l'Amministrazione sotto forte pressione delle forze politiche.

Il documento è stato approvato con il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Modena civica). Contrari Lega Modena, Gruppo indipendente per Modena, Movimento 5 stelle, Modena al centro e Fratelli d’Italia.

La consigliera Elisa Rossini (Fratelli d’Italia) ha presentato due emendamenti alla delibera, entrambi per inserire modifiche al Regolamento: all’articolo 7, prevedendo che il prelievo all’utente non possa superare il 20 per cento della tariffa in caso di grave violazione della disciplina del servizio da parte del gestore; all’articolo 9bis, proponendo di applicare una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che partecipano a progetti di promozione dell’uso di pannolini lavabili.

Entrambi gli emendamenti hanno ricevuto parere tecnico negativo, ma la consigliera Rossini e il centrodestra hanno contestato questi pareri, considerandoli non tecnici, ma "di emerito", fino a definirli "ingerenze" nell'attività del Consiglio. I due emendamenti sono stati quindi votati e respinti: hanno votato a favore anche di Gruppo indipendente per Modena, Lega Modena e Modena al centro; contrari i gruppi di maggioranza; astensione per il M5s.

La delibera propone anche alcune modifiche al regolamento Tari: in particolare, la richiesta di attivazione del servizio viene fatta coincidere con la dichiarazione Tari e i termini di presentazione si allungano, passando da 60 a 90 giorni dalla data di inizio, variazione o cessazione del servizio stesso. Per le utenze non domestiche che intendono conferire i rifiuti al mercato libero viene abbreviato a due anni, dai cinque previsti finora, il termine trascorso il quale si può rientrare nel servizio pubblico. Si introduce, infine, un’ulteriore rateizzazione dei pagamenti per gli utenti che beneficiano del bonus sociale per disagio economico nei settori elettrico, gas e idrico; per gli utenti che si trovano in condizioni economiche disagiate; per gli utenti ai quali viene addebitato un importo superiore del 30 per cento rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

Tariffe invariate, ma il servizio costa di più

Il primo dato significativo è sicuramente che le tariffe Tari per i modenesi resteranno invariate anche per il 2023. Le bollette non crescono, nè calano, dal 2017 e anche quest'anno saranno mantenute anche a fronte delle novità radicali del servizio di raccolta rifiuti. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare ad una tariffazione puntuale in base al consumo effettivo, ma ancora non si conoscono i tempi di questa svolta.

Tuttavia, il volume economico complessivo del servizio di raccolta rifiuti per il territorio comunale è di 37 milioni 655mila euro, vale a dire in crescita di un milione 205mila euro rispetto al 2022. Il provvedimento prevede anche l’applicazione di quote di avanzo vincolato e accantonato con il rendiconto 2022 di 706.398 euro. In sostanza quindi, la collettività pagherà di più per il nuovo servizio.

Agevolazioni e sconti

Il valore delle agevolazioni che saranno applicate è di 646 mila euro. Sono previsti 250 mila euro per il bonus rifiuti per le utenze domestiche delle famiglie disagiate. Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con Isee inferiore a 12 mila euro o non superiore a 20 mila euro se con quattro figli a carico.

Sono previste inoltre agevolazioni ordinarie per la raccolta differenziata dei rifiuti per un valore complessivo di 390 mila euro (240 mila per le utenze domestiche e 150 mila per quelle non domestiche), ed è confermato anche l’incentivo, per 6.000 euro complessivi, per i locali che rinunciano alle slot machine per i quali è previsto uno sconto del 50 per cento della quota variabile della tariffa.