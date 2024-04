Dopo l'addio al Pd Umberto Costantini si candida alle europee con Azione

“Oggi prendo il mio zaino e parto per una nuova avventura attraverso l’Emilia-Romagna e tutto il Nord Est, col sogno di portare il mio territorio in Europa. Auguratemi buon viaggio” così ha concluso l’evento di lancio della sua campagna elettorale il sindaco uscente di Spilamberto Umberto Costantini. Non la campagna per il terzo mandato da sindaco alla guida della coalizione di centrosinistra, ma quella come candidato per Azione alle elezioni europee. Solo qualche giorno fa, infatti, Costantini aveva annunciato il suo addio al Partito Democratico.

“In Azione ho incontrato persone che hanno creduto nella mia esperienza e nei miei sogni, chiedendomi di mettere al servizio di questo nuovo progetto il valore che ho costruito in questi dieci anni come sindaco. Arrivano dei momenti nella vita in cui capisci che la strada giusta è quella in salita, capisci che non basta più un sindaco, ci vuole qualcuno che faccia gli interessi della comunità a un livello più alto” ha dichiarato Costantini di fronte a oltre 150 persone raccolte domenica mattina sotto al Torrione di Spilamberto.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Durante l’incontro, il sindaco uscente ha anche illustrato tutti i traguardi raggiunti dalla sua amministrazione, attraverso l’affissione di 12 stelle (come quelle presenti sulla bandiera dell’Unione Europea) che ha appeso su una bacheca blu in piazza. Ognuna di queste stelle aveva al suo interno un numero, come i 250 dipendenti a tempo indeterminato assunti da Amazon con l’apertura del centro logistico di tre anni fa; la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite da 200 a 40 kg l’anno; i 6 milioni di euro di fondi PNRR ottenuti per la bonifica della SIPE. Tutti risultati che, come ha sottolineato Costantini, sono stati raggiunti dimezzando anche il debito pubblico cittadino.

“Oggi è un gran giorno: ritrovo un amico, un sindaco eccezionale dell’Emilia-Romagna che sceglie di entrare in Azione al termine di dieci anni di un mandato ricco di innovazione, attenzione all’ambiente, alle famiglie e all’impresa. Stimo profondamento Umberto e sono orgoglioso di annunciare che sarà candidato in Europa per Azione” ha commentato il deputato e cofondatore di Azione Matteo Richetti, presente insieme al senatore Marco Lombardo e agli altri dirigenti regionali del partito all’evento organizzato da Costantini.

Con l’apertura della campagna inizia anche il reclutamento dei volontari, attraverso i social e un sito internet interattivo che permette ai cittadini di diventare attivisti in pochi semplici passi. “La sfida è alla portata” commentano fiduciosi i dirigenti di Azione.