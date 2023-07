Almanacco | Mercoledì 5 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 5 Luglio è il 186° giorno del calendario gregoriano. Mancano 179 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant’Antonio Maria Zaccaria

Proverbio di Luglio

In Luglio è ricca la terra, ma povero il mare

Accadde oggi

1928 – Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, a bordo di un Savoia-Marchetti S.64, si aggiudicano il primato di volo su distanza in linea retta volando, per 7 188 km, tra Montecelio (Roma) e Natal (Brasile).

1946 – Nasce il bikini

1947 – Italia: all'Hotel de la Ville viene assegnato il primo Premio Strega. Il vincitore è Ennio Flaiano con il romanzo Tempo di uccidere pubblicato da Longanesi.

1960 – Licata, durante uno sciopero la polizia spara sulla folla uccidendo Vincenzo Napoli

1962 – L'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia. Ahmed Ben Bella è il nuovo capo dello Stato

1971 – L'età minima per votare negli Stati Uniti viene portata da 21 a 18 anni (effetto del XXVI emendamento certificato formalmente in questo giorno dal presidente Richard Nixon)

1986 – La Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un ampio restauro

1994 - Jeff Bezos fonda a Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo

1996 – Edimburgo: nei laboratori del Roslin Institute nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione

2005 – Il giornale britannico The Indipendent pubblica lo studio sulle orme di Homo sapiens trovate vicino al lago Valsequillo, in Messico, nel novembre 2003. I ricercatori delle Università di Liverpool e Bournesmouth dichiarano che le orme risalgono 38-39 000 anni fa, mentre si era sempre creduto che l'America non fosse stata colonizzata prima di 11.500 anni fa

2007 – Viene messa in vendita la Fiat 500

2016 – La sonda spaziale Juno entra nell'orbita di Giove. È la prima volta che un veicolo spaziale arriva così vicino al più grande pianeta del Sistema solare

Compleanni

Gilardino Alberto - ex calciatore nato in Italia (5 Luglio 1982)

Alessandro Spadorcia - attore, regista e doppiatore italiano (5 Luglio 1960)

Cassandra Raffaele - cantante siciliana (5 Luglio 1975)

Eva Gaelle Green - attrice francese (5 Luglio 1980)

