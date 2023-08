Almanacco | Venerdì 11 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 11 Agosto è il 223° giorno del calendario gregoriano, mancano 142 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Chiara

Proverbio di Agosto

Luna d’Agosto illumina il bosco

Accadde oggi

1804 – Francesco II, imperatore dei Romani, assume il nuovo titolo di imperatore d'Austria con il nome di Francesco I

1858 – Prima scalata dell'Eiger

1919 – Viene adottata la Costituzione della Repubblica di Weimar

1934 – Il carcere militare di Alcatraz diventa prigione federale di massima sicurezza

1951 – René Pleven diventa primo ministro di Francia

1952 – Hussein viene proclamato re di Giordania

1960 – Il Ciad dichiara l'indipendenza

1965 – Scontri razziali a Watts, nell'area di Los Angeles

1966 – John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù

1999 – Eclissi totale di Sole in Europa ed Asia

2003 - La NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia.

Nati

Gianluca Pessotto - ex calciatore (11 Agosto 1970)

Viola Davis - Attrice di teatro, cinema e televisione. Nata a Saint Matthews, North Carolina, nel 1965, ma e' cresciuta a Rhodes Island. Alternando le scene, dove ha vinto anche un Tony Award. Ha girato Out of sight (1998), Traffic (2000) e Solaris (2002). Ma il massimo riconoscimento lo ha ottenuto nel 2009 con la nomination all'oscar come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo di madre tormentata nel drammatico Il dubbio, film che affronta il delicato (11 Agosto 1965)

Marco Amenta - regista, fotoreporter e produttore italiano (11 Agosto 1970)

Federico Maria Galante - attore italiano (11 Agosto 1989)

Chris Hemsworth - attore australiano (11 Agosto 1983)

