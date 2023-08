Almanacco | Lunedì 14 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 14 Agosto è il 226° giorno del calendario gregoriano, mancano 139 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Massimiliano Maria Kolbe

Proverbio di Agosto

Agosto moglie mia\marito mio non ti conosco

Accadde oggi

1861 – Massacro di Pontelandolfo e Casalduni operato per rappresaglia dal neonato Esercito Italiano

1880 – Viene completata la costruzione del Duomo di Colonia

1896 – Nello Yukon viene scoperto l'oro

1945 – Seconda guerra mondiale: l'Impero giapponese si arrende a seguito dell'invasione sovietica della Manciuria e del Bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki da parte degli statunitensi

1947 – India e Pakistan ottengono l'indipendenza dal Regno Unito a mezzanotte. Il Pakistan commemora l'evento il 14 agosto, l'India il 15

1967 – Nel Regno Unito entra in vigore una legge che costringe alla chiusura di molte stazioni radio "offshore". La legge innescherà una campagna per la legalizzazione delle radio commerciali che permetterà agli ascoltatori di scegliere stazioni radio in inglese diverse dalla BBC e porterà anche al rilassamento ed al rinnovamento delle trasmissioni della radio di Stato

1969 – Truppe britanniche vengono schierate in Irlanda del Nord

1971 – Il Bahrein dichiara l'indipendenza dal Regno Unito

1980 – Lech Wa??sa guida gli scioperi nei cantieri navali di Danzica, in Polonia

2003 – Un blackout di ampie proporzioni si verifica nel nordest degli Stati Uniti d'America ed in Canada

2006 – Terminano le ostilità tra Israele e Libano. La tregua voluta dalla Comunità internazionale pone fine ad un mese di guerra, iniziato con il rapimento da parte dei miliziani Hezbollah di due soldati israeliani e con la violenta reazione di Israele.

Nati

Raoul Bova - attore italiano (14 Agosto 1971)

Antonio Luigi Grimaldi - detto Antonello, e' regista, attore e sceneggiatore italiano (14 Agosto 1955)

Giorgio Chiellini - calciatore italiano (14 Agosto 1984)

Stephen Glenn Martin - noto come Steve Martin, e' attore, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, musicista e compositore statunitense (14 Agosto 1945)

