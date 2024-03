Almanacco | Venerdì 15 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Venerdì 15 Marzo è il 75° giorno del calendario gregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Zaccaria

Proverbio di Marzo

Tanta nebbia di Marzo, tanti temporali d'estate

Accadde oggi

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited

1917 – Lo zar Nicola II di Russia abdica in favore del fratello, che rinuncia, a seguito della Rivoluzione di febbraio (2 marzo del calendario giuliano)

1936 – Guerra d'Etiopia: ha inizio la Marcia su Gondar.

1956 – Il musical My Fair Lady debutta a Broadway

1985 – Viene registrato il primo dominio internet, www.symbolics.com.

1990 – Michail Gorbačëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica.

2011 – In Siria inizia la guerra civile.

2019 – Milioni di studenti scendono in piazza, in 150 Paesi, con cortei e manifestazioni in oltre 2000 città per il "FridaysForFuture" (Venerdì per il futuro), a sostegno della battaglia in difesa del clima dell'attivista 18enne svedese Greta Thunberg

Compleanni

Davide Devenuto - attore italiano (15 Marzo 1972)

Fabio Lanzoni - modello e attore italiano (15 Marzo 1959)

William James Adams Jr. - meglio noto come will. i. am, rapper, produttore discografico, stilista, attore e doppiatore statunitense, fondatore e produttore dei Black Eyed Peas (15 Marzo 1975)

Sabrina Salerno - cantante, showgirl e attrice italiana (15 Marzo 1968)

