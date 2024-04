Almanacco | Lunedì 8 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 8 Aprile è il 99° giorno del calendario gregoriano. Mancano 267 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Dionigi di Corinto

Proverbio di Aprile

Chi pon cavolo d'aprile, tutto l'anno se ne ride

Accadde oggi

1975 – Los Angeles: Federico Fellini vince il suo quarto Oscar come miglior film straniero con il film Amarcord

1986 – Stati Uniti: l'attore Clint Eastwood viene eletto sindaco di Carmel-by-the-Sea, California con il 72% dei voti

1990 – Viene trasmesso il primo episodio della serie televisiva de I segreti di Twin Peaks

1992 – Il tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, contratto in seguito ad una trasfusione di sangue praticata per curare una sua disfunzione cardiaca. È il caso che fa esplodere in USA la discussione sul flagello dell'AIDS

2003 - Guerra d'Iraq: le truppe inglesi occupano Bassora, la più grande città del sud dell'Iraq. A Baghdad, un carro armato Abrahams colpisce l'hotel Palestine, dove alloggiavano dei giornalisti, tre dei quali moriranno

2004 - Elezioni in Algeria: la lotta tra il presidente uscente Abdelaziz Bouteflika e l'ex premier Ali Benflis, che ha spaccato il Fronte Nazionale Algerino, si risolve a favore del primo, sotto l'ombra di brogli

2005 – Si svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali.

2013 - Chiude la piattaforma di messaggistica istantanea Windows Live Messenger, che viene definitivamente sostituita da Skype. Insieme ad essa Microsoft chiude Hotmail a cui subentra Outlook.com.

2018 – In Siria, nella città di Duma, un attacco chimico uccide 100 persone.

Compleanni

Alberto Angela - paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore italiano (8 Aprile 1962)

Monica Leofreddi - attrice e conduttrice televisiva italiana di cinema e televisione (8 Aprile 1965)

Nicole Fiorentino - musicista statunitense (8 Aprile 1979)

Alessandro Piva - regista e sceneggiatore italiano (8 Aprile 1966)

