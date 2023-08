Almanacco | Mercoledì 9 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 9 Agosto è il 221° giorno del calendario gregoriano, mancano 143 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Teresa Bendetta della Croce

Proverbio di Agosto

Ogni uccello, d’Agosto è beccafico

Accadde oggi

1866 – Terza guerra d'indipendenza italiana: il generale Giuseppe Garibaldi invia il telegramma dell'Obbedisco

1892 – Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale

1918 – 11 Ansaldo S.V.A. dell'87ª squadriglia aeroplani Serenissima di D'Annunzio, lanciano manifesti sulla capitale dell'Impero austro-ungarico, impresa che passerà alla storia come volo su Vienna

1930 – Betty Boop debutta nel cartone animato Dizzy Dishes

1945 – Seconda guerra mondiale: bombardamento atomico di Nagasaki: una bomba atomica, chiamata in codice Fat Man, viene sganciata dal B-29 statunitense BOCKSCAR sulla città di Nagasaki, in Giappone, alle 11:02 di mattina (ora locale). Esplose a un'altitudine di 469 metri con una potenza pari a 22.000 tonnellate di TNT uccidendo all'istante 40.000 persone (25.000-60.000 verranno ferite). Si stima che morirono altre 40.000 persone per via delle malattie causate dal fallout nucleare e delle radiazioni

1965 - Singapore proclama la sua indipendenza dalla Federazione Malese

1969 – Membri di una setta capeggiata da Charles Manson uccidono cinque persone, tra cui Sharon Tate, Jay Sebring e Abigail Folger

1973 – Viene lanciata la quattordicesima sonda verso Marte, nell'ambito della missione russa Mars 7: la sonda raggiungerà il pianeta il 9 marzo 1974 e invierà alla Terra alcuni dati

1974 – Richard Nixon, 37º presidente degli Stati Uniti, si dimette dall'incarico. È la prima volta che un presidente presenta le dimissioni, con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment, per il ruolo svolto nello Scandalo Watergate. Il suo vice, Gerald Ford, presta giuramento e diventa il 38º presidente

1975 ? Dmitrij Šostakovi?, compositore russo, muore a Mosca

1986 – I Queen realizzano a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury, ancora in vita durante il loro Magic Tour, per promuovere l'album A Kind of Magic

1991 – Il Sostituto procuratore di Suprema Corte di Cassazione Antonino Scopelliti viene ucciso da un commando della 'ndrangheta mentre alla guida della sua BMW torna a casa a Campo Calabro. Di lì a poco avrebbe sostenuto l'accusa al Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra

1993 – Re Alberto II del Belgio presta giuramento nove giorni dopo la morte di suo fratello, Baldovino

1999 – Il presidente russo Boris Yeltsin licenzia il suo primo ministro, Sergei Stepashin, e per la quarta volta licenzia l'intero gabinetto

2001 – Il presidente statunitense George W. Bush annuncia il suo appoggio al sovvenzionamento federale della ricerca limitata sulle cellule staminali

2006 – Dopo l'approvazione con un referendum, entra definitivamente in vigore lo Statuto della Catalogna, in Spagna, che amplia notevolmente l'autonomia della regione

2008 – I caccia russi bombardano le città georgiane di Tbilisi, Gori e Poti, in risposta all'offensiva della Georgia contro l'Ossezia del Sud

Nati

Filippo Inzaghi - detto Pippo, e' un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante (9 Agosto 1973)

Romano Prodi - politico ed economista italiano, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte.

Docente universitario di Economia e politica industriale all'Universita' di Bologna, e' stato nel 1978 ministro dell'Industria nel Governo Andreotti IV; presidente dell'IRI dal 1982 al 1989 e dal 1993 al 1994. E' stato presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004 (9 Agosto 1939)

Toni Servillo - Nato ad Afragola (Napoli) nel 1959, ha fondato, non ancora ventenne, il Teatro Studio della sua citta'. Negli anni Settanta si e' dedicato allo sperimentalismo, ma benche formato e cresciuto nel teatro della ricerca, Servillo si e' trasformato ben presto in un regista ed interprete estremamente poliedrico, capace di passare dall'innovazione scenica a Edoardo, per spingersi fino a Molie're. Ha fatto nascere Teatri Uniti e recentemente ha portato sulla scena anche un'opera lirica, 'Le nozze di Figaro' di Mozart. Al cinema, invece, con Martone ha interpretato Morte di un matematico napoletano nel 1992, l'anno seguente ha recitato in Rasoi. Poi ha preso parte a uno degli episodi di I Vesuviani (9 Agosto 1959)

