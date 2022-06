Quante panchine giganti ci sono nel modenese? E in Emilia Romagna? Ecco l'elenco completo

Si chiamano Big Benches e sono panchine di dimensioni del tutto insolite: 2 metri e mezzo d'altezza circa per 3 metri di lunghezza. Dal 2009 - anno della prima inaugurazione - sono disseminate in tutta Italia presso punti panoramici, fruibili a tutti, con l'intento di valorizzare e sostenere le comunità locali, un tipo di turismo sostenibile e responsabile (slow tourism) e le eccellenze artigiane e gastronomiche tipiche delle varie zone d'Italia.

Ecco allora l'elenco completo delle panchine giganti presenti in Emilia Romagna e, in particolare, nel territorio modenese.

Prignano sul Secchia – panchina gigante n° 108

Nell'agosto del 2020 è stata inaugurata la prima Big Bench della provincia modenese, nello specifico all'interno del comune di Prignano sulla Secchia. La panchina gigante - che corrisponde al numero 108 - si trova sulla sommità del monte Pedrazzo (oltre 700 mt d'altitudine) da cui si gode di un ottimo panorama sull'appennino tosco-emiliano, con le cime del Monte Bianco e del Monte Cusna visibile nitidamente. La Big Bench nr. 108 è di colore blu ed è raggiungibile direttamente dal centro di Prignano sulla Secchia seguendo il sentiero "anello di Prignano" a piedi (45 miuti) o in mountain bike (15/20 minuti).

Una nuova Big Bench in arrivo a Serramazzoni

Domenica 26 Giugno 2022, alle ore 18, sarà inaugurata la seconda Big Bench della provincia modenese. Il luogo è Pazzano di Serramazzoni, nei pressi dell'azienda vinicola "Cantina del Frignano", punto strategico dal quale poter ammirare un variegato panorama che spazia dai monti alle verdi campagne modenesi. Il colore della panchina? Quello del vino, in omaggio della tipica uva di Serramazzoni, il malbo gentile.

Castelnovo ne' Monti panchina gigante n° 58

Inaugurata nel settembre del 2018, la Big Bench di Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, si trova sul Monte Fosola a quota 998 mt d'altitudine. Il panorama non è indifferente: visibili la Pietra di Bismantova, il Monte Cusna, il Cerreto, il Ventasso e altre importanti cime del reggiano ma anche il Cimone e la sottostante Valle del Secchia (e, se aguzzate la vista, anche le Alpi in lontananza).

Per raggiungerla si può percorrere il sentiero da Felina (30/40 minuti), più breve e semplice, oppure da Castello di Carpineti (2.30 h) attraverso un percorso più lungo ed impegnativo. Il colore della panchina gigante è il rosso e, inoltre, è possibile visitare un Bug Hotel, la residenza degli insetti, nelle immediate vicinanze.

Baiso – panchina gigante n° 93

La Big bench di Baiso sfoggia un arancione brillante, si trova presso il sentiero CAI 632 sul poggio denominato "la Balota" ed è possibile raggiungerla dal Castello di Baiso attraversando la borgata di Cassinago. Tempo di percorrenza: 25/30 minuti.

Da segnalare la presenza di una libreria all'aperto - posta nei pressi della panchina - una postazione selfie ed un libro mastro nel quale apporre la propria firma per ricordo.

Baiso San Cassiano - panchina gigante n° 195

Inaugurata nel recente marzo 2022, Baiso si arricchisce di un'ulteriore panchina gigante. A differenza delle altre Big Benches, quella di San Cassiano è bicroma: di colore azzurro la seduta della panchina e di colore giallo la struttura di sostegno. La panchina, oltre che dal centro di San Cassiano, si può raggiungere dalle vicine frazioni di Levizzano della Piola, Debbia, Valestra, Casa Poggioli e Ponte Secchia attraverso i rispettivi sentieri CAI.

Castellarano – panchina gigante n° 106

Tra il crinale del Monte della Croce e il Monte del Pino vi è un'ulteriore altura, il Monte Malee, sul quale svetta la Big Bench di Castellarano. E' stata inaugurata nel luglio del 2020, è di color rosso granata ed è affiancata da una sorta di cannocchiale dal quale poter ammirare vette come il Cusna ed il Cimone ma anche la modenese Ghirlandina.

Ligonchio – panchina gigante n° 86

Rosa shocking è il colore della Big Bench di Ligonchio, paese montano in provincia di Reggio Emilia, dall'ottobre del 2019. Si trova a 950 metri d'altitudine sul Monte della Croce e si raggiunge partendo dal paese attraversando un percorso immerso nei boschi di pigni e castagni. Tempo di percorrenza: 15/20 minuti

Canossa - panchina gigante n° 212

La Big Bench n° 212 si trova ad Albareto, un paesino parte del comune di Canossa.

"La grande panchina, gialla come il sole e blu come il cielo" - è riportato sulla pagina Facebook della Big Bench Community Project - "è circondata, a partire dalla vostra sinistra, dalle colline della provincia di Parma con la sua città proseguendo per quelle di Reggio Emilia dove è possibile intravedere i castelli su citati; facendo un piccolo balzo indietro con lo sguardo spicca il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo. L’apertura sulla vallata offre una posizione perfetta per ammirare il paesaggio con i suoi cambi di stagione, meravigliosi tramonti e nelle giornate più limpide una visuale sulle Prealpi. La BB, accessibile proprio a tutti (anche con carrozzine), offre inoltre innumerevoli passeggiate panoramiche adatte anche ai più piccini".

Casalgrande - panchina gigante n° 203

Viola è il colore scelto per la panchina gigante di Casalgrande (RE), inaugurata il 30 Aprile di quest'anno dall'associazione ProLoco di Casalgrande: un colore non casuale, un colore che inserisce la Big Bench all'interno del progetto di portata nazionale "Costruiamo Gentilezza". La panchina gigante è ubicata a Croce di Casalgrande, località raggiungibile in automobile, mentre gli ultimi 50 metri sono percorribili a piedi.

Per visualizzare tutte le Big Benches presenti in Italia vi rimandiamo al sito web ufficiale della Big Bench Community Project.