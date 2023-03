World's Best Hospitals 2023: il Policlinico di Modena è il 17° ospedale migliore d'Italia

Newsweek, rivista generalista statunitense, e la società globale di dati Statista, hanno pubblicato "The World's Best Hospitals 2023", un elenco annuale dei migliori ospedali del mondo per l'anno 2023. In totale, sono più di 2.300 gli ospedali valutati in 28 paesi del mondo. Inoltre, per la prima volta, Newsweek unisce in un'unica classifica i migliori 250 ospedali globali, mentre, parallelamente, sono state realizzate liste che elencano i migliori ospedali per paese.

Analizzando la lista dedicata al nostro paese, troviamo come primo classificato il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, con un punteggio di 93.95% ottenuto dal confronto di dati ed indicatori di ogni singolo paese tra cui i PROMs, questionari standardizzati e convalidati compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del proprio benessere funzionale e della qualità della vita. Al secondo posto della classifica italiana vi è il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, al terzo posto, invece, l'Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato, sempre a Milano.

Il Policlinico di Modena, invece, conquista il 17° posto della classifica nazionale con un punteggio di 77.15%. A questo link la classifica completa.

Nella classifica globale che comprende i 250 migliori ospedali 2023 del mondo, al primo posto svetta il Mayo Clinic - Rochester, negli Stati Uniti, mentre il miglior ospedale italiano, il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, conquista il 38° posto.

"L'obiettivo di questo studio" - scrive Nancy Cooper, Global Editor in Chief di Newsweek - "è fornire un confronto basato sui dati della reputazione e delle prestazioni degli ospedali nei vari paesi. Ci auguriamo che ciò sia utile ai pazienti e alle famiglie che cercano la migliore assistenza per se stessi e per i propri cari, nonché agli ospedali che si confrontano con i loro coetanei".