Retrorunning Atletica Zocca protagonista a "Tù sì que vales"

Sabato 12 novembre il palco dello show di Canale 5 "Tù Sì Que Vales" si è trasformato per 10 minuti in una pista di retrorunning grazie ai ragazzi dell’Atletica Zocca che hanno portato in scena la corsa all’indietro. Il vignolese Alberto Venturelli, la padovana Giorgia Francescon e i bolognesi Francesco Del Carlo e Alfonso Poggipolini hanno dapprima sorpreso i giudici con la loro esibizione prima di coinvolgere in una sfida tutta al femminile composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto con Gerry Scotti starter d’eccezione e Rudy Zerbi propostosi come “lepre”.

Tanti applausi e risate per un numero che ha visto una Maria De Filippi scatenata trascinatrice e autentico talento della disciplina. “Anche a nome degli altri ci tengo innanzitutto a ringraziare Mediaset e tutta la produzione per l’occasione che ha dato al retrorunning di essere presente” commenta entusiasta Alberto Venturelli “per me è stata un’occasione di rinascita e per tanti può essere un bellissimo modo di divertirsi e di avere anche tanto benessere fisico grazie alla nostra bellissima e particolare disciplina”. Per la cronaca, i ragazzi dell’Atletica Zocca per tutti e quattro i giudici, valgono!