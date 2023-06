Segreti in cucina | Come preparare bevande fresche a base di caffè contro la calura estiva

Pochi ingredienti, veloci tempi di preparazione e facilità nell'eseguire ogni passaggio di preparazione - questa la doppia ricetta per sfuggire all'eccessiva calura del periodo estivo e per prepararsi una bevanda rinfrescante a base di caffè. Nello specifico, un caffè shakerato con cubetti di ghiaccio o, più cremosa ma senza l'utilizzo di panna, una crema al caffè a base di acqua. Vediamo passo a passo come preparare le bevande salva-estate.

Caffè freddo shakerato

INGREDIENTI. 2 tazze di caffè espresso, 5-6 cubetti di ghiaccio, zucchero q.b., eventuale liquore a piacere

PROCEDIMENTO. Inserite all'interno dello shaker il caffè, la quantità di zucchero desiderata e i cubetti di ghiaccio. Sigillate e agitate con forza per qualche minuto fino a che si sarà formata in superficie una densa schiuma. Servite e... mi raccomando! Un perfetto caffè shakerato si riconosce dalla schiuma, la quale deve essere almeno alta mezzo centimetro a bicchiere. Inoltre, se amanti di gusti più forti, potete aggiungere un goccio di liquore a vostra scelta.

Crema al caffè all'acqua

INGREDIENTI (per 6 persone\porzioni). 40 g di caffè solubile, 250 ml di acqua fredda, 200 g di zucchero semolato

PROCEDIMENTO. Ponete i 250 ml di acqua in un contenitore di vetro e mantenete in freezer per circa 15 minuti, in modo da poterla utilizzare in seguito con la minor temperatura possibile. A parte, invece, versate in una ciotola capiente il caffè solubile e lo zucchero. Mescolate e aggiungete l'acqua precedentemente tolta dal freezer. Con l'aiuto di fruste elettriche mescolate per 5-10 minuti tutti gli ingredienti sino ad ottenere una crema densa e spumosa. Porzionate la crema appena preparata all'interno di bicchierini o tazzine e servite aggiungendo - se preferite - un ciuffo di panna montata in cima.