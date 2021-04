Calcio, eccellenza: nel fine settimana si riparte con un mini-campionato

Ricomincia nel weekend il campionato di Eccellenza che vedrà le squadre in campo solo per le partite di andata e con girone unico per l'Emilia Romagna

Riparte domenica 18 parile il campionato di Eccellenza che sarà piuttosto anomalo rispetto al passato. A causa del Covid infatti il campionato era stato sospeso e ora la FIGC ha dato l'ok alle regioni per organizzare un mini-campionato che, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, prevede un girone unico: la prima classificata verrà promossa in Serie D, mentre per le altre non c’è il rischio di retrocessione. Garanzia elargita anche a chi ha deciso di non partecipare: su 43 squadre aventi diritto, solamente undici hanno scelto di giocare. Per quanto riguarda la provincia di Modena hanno aderito tre squadre ovvero Cittadella Vis San Paolo, Virtus Castelfranco e Real Formigine.

Ecco il calendario completo:

Giornata 1 (18 aprile)

Castenaso Calcio - Savignanese

Cittadella Vis S. Paolo - Salsomaggiore

Piccardo Traversetolo - Alfonsine FC

Real Formigine - Calcio Del Duca Grama

Virtus Castelfranco Calcio - Colorno

Riposa: Borgo San Donnino

Giornata 2 (25 aprile)

Alfonsine FC - Borgo San Donnino

Calcio Del Duca Grama - Cittadella Vis S. Paolo

Colorno - Castenaso Calcio

Salsomaggiore - Virtus Castelfranco Calcio

Savignanese - Piccardo Traversetolo

Riposa: Real Formigine

Giornata 3 (2 maggio)

Borgo San Donnino - Savignanese

Castenaso Calcio - Salsomaggiore

Cittadella Vis S. Paolo - Real Formigine

Piccardo Traversetolo - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Calcio Del Duca Grama

Riposa: Alfonsine FC

Giornata 4 (5 maggio)

Calcio Del Duca Grama - Castenaso Calcio

Colorno - Borgo San Donnino

Real Formigine - Virtus Castelfranco Calcio

Salsomaggiore - Piccardo Traversetolo

Savignanese - Alfonsine FC

Riposa: Cittadella Vis S. Paolo

Giornata 5 (9 maggio)

Alfonsine FC - Colorno

Borgo San Donnino - Salsomaggiore

Castenaso Calcio - Real Formigine

Piccardo Traversetolo - Calcio Del Duca Grama

Virtus Castelfranco Calcio - Cittadella Vis S. Paolo

Riposa: Savignanese

Giornata 6 (16 maggio)

Calcio Del Duca Grama - Borgo San Donnino

Cittadella Vis S. Paolo - Castenaso Calcio

Colorno - Savignanese

Real Formigine - Piccardo Traversetolo

Salsomaggiore - Alfonsine FC

Riposa: Virtus Castelfranco Calcio

Giornata 7 (23 maggio)

Alfonsine FC - Calcio Del Duca Grama

Borgo San Donnino - Real Formigine

Castenaso Calcio - Virtus Castelfranco Calcio

Piccardo Traversetolo - Cittadella Vis S. Paolo

Savignanese - Salsomaggiore

Riposa: Colorno

Giornata 8 ( 26 maggio)

Calcio Del Duca Grama - Savignanese

Cittadella Vis S. Paolo - Borgo San Donnino

Real Formigine - Alfonsine FC

Salsomaggiore - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Piccardo Traversetolo

Riposa: Castenaso Calcio

Giornata 9 (30 maggio)

Alfonsine FC - Cittadella Vis S. Paolo

Borgo San Donnino - Virtus Castelfranco Calcio

Colorno - Calcio Del Duca Grama

Piccardo Traversetolo - Castenaso Calcio

Savignanese - Real Formigine

Riposa: Salsomaggiore

Giornata 10 (2 giugno)

Calcio Del Duca Grama - Salsomaggiore

Castenaso Calcio - Borgo San Donnino

Cittadella Vis S. Paolo - Savignanese

Real Formigine - Colorno

Virtus Castelfranco Calcio - Alfonsine FC

Riposa: Piccardo Traversetolo

Giornata 11 (6 giugno)

Alfonsine FC - Castenaso Calcio

Borgo San Donnino - Piccardo Traversetolo

Colorno - Cittadella Vis S. Paolo

Salsomaggiore - Real Formigine

Savignanese - Virtus Castelfranco Calcio

Riposa: Calcio Del Duca Grama