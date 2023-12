Agazzanese - Cittadella Vis Modena 0 - 3 | Un tris per ricominciare a volare

Torna alla vittoria sul difficilissimo campo di Agazzano il Cittadella che mantiene così le distanze dalla inseguitrici, tutte agguerrite e tutte vittoriose in questa quindicesima giornata. Agazzanese subito alla conclusione con Soumahoro che prova a calciare dalla distanza, parte un tiro potente che va di poco fuori. Ci prova poi Falanelli ma la conclusione è una telefonata tra le braccia di Dimaio.

La palla del possibile vantaggio capita sui piedi di Martinez che prova la conclusione sotto misura ma la sfera termina out. Calcio d’angolo per la compagine ospite: Alan Vernia calcia dalla bandierina, la palla attraversa l’area, arriva Martinez, conclusione fuori di un soffio. Occasionissima per la squadra di Salmi: Martinez parte in contropiede, tre contro uno, palla a Malivojevic, intervento prodigioso del difensore avversario e palla in angolo.

Inizia la ripresa e il Citta va subito in avanti: Malivojevic innesca Falanelli che calcia di poco fuori. Agazzanese in attacco con D’Aniello che, da posizione favorevole, prova a calciare ma la conclusione termina poco alta. Arriva finalmente il gol del vantaggio del Citta con Alan Vernia al 52’: il centrocampista batte una punizione, palla deviata che finisce in fondo al sacco. Il raddoppio della formazione modenese non si fa attendere, Andrea Falanelli punisce i padroni di casa con un bel tiro che va ad infilarsi nell’angolo ed è raddoppio al 55’.

Formazione modenese vicina al tris con un cross dalla sinistra su cui Martinez salta più in alto di tutti, ma il tentativo finisce fuori. Il Cittadella segna però veramente il 3-0 con Malivojevic all’82’: il numero dieci batte Dimaio su calcio di rigore e timbra il tris per la squadra modenese. A questo punti gli uomini di Salmi devono solo controllare fino al triplice fischio.