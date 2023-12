Bagnolese - Virtus Castelfranco 0 - 1 | Quinto successo consecutivo per i bincogialli

Squadra in casa

Squadra in casa Bagnolese

Continua a macinare vittorie la Virtus Castelfranco che mantiene la terza posizione insieme a Terre di Castelli dopo la quindicesima giornata in cui tutte le prime cinque hanno portato a casa i tre punti. In casa della Bagnolese per la squadra di mister Cattani arriva la quinta vittoria consecutiva.

Il primo tempo è stato contraddistinto dal gioco spezzettato, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa poi la Virtus non si è scomposta e ha continuato a cercare uno spiraglio nella difesa di casa, trovandolo al’86’ con il solito Bertetti che ha deciso la partita.