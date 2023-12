Modena - Reggiana 2 - 1 | I canarini rispediscono a casa i granata a bocca asciutta

Chi si aspettava un derby bloccato e compassato sbagliava: a farlo capire già nel primo minuto di gioco è Manconi che sblocca il match. Ad inizio ripresa i canarini hanno un momneto di difficoltà, poi si riprendono alla grande.

IL MATCH - Partenza incredibile per questo derby che dopo 37 secondi si sblocca già con il vantaggio dei canarini firmato da Manconi, ex di turno. Pronti via, il Modena si butta subito in avanti, Falcinelli crossa al centro per l’ex Albinoleffe che rasoterra batte Bardi. La Reggiana allora prova a giocare la palla, ma non riesce a creare nemmeno un’occasione, così è ancora la squadra di Bianco a farsi vedere al 14’ con un bel tiro di Falcinelli che trova però Bardi preparato. E’ ancora Falcinelli al 22’ a impegnare Bardi che questa volta non fa nemmeno fatica dal momento che il tiro è centrale. Continua a spingere il Modena e al 32’ porta di nuovo Manconi alla conclusione e Bardi si supera deviando sopra alla traversa. Si chiude così il primo tempo con il vantaggio del Modena, forse troppo stretto per quanto visto in campo. Nella ripresa la Reggiana entra con un altro piglio e colpisce subito una traversa al 47’ con Antiste, poi al 50’ trova il pareggio, proprio con Antiste che di testa anticipa Cotali su cross di Pieragnolo e la mette dove Seculin non può arrivare. Girandola di cambi, Bianco decide di sostituire Tremolada con Bozhanaj al 64’ e la mossa si rivelerà vincente al 71’ quando, dopo aver reclamato un rigore per fallo di mano granata non concesso, il centrocampista albanese si porta al limite destro dell’area, calcia e la mette sotto alla traversa per il 2-1 facendo esplodere il ‘Braglia’. Torna protagonista poi Seculin al 79’ quando i canarini lasciano i granata liberi di giocare in area e il portiere è bravissimo con grandi riflessi a parare un tiro da distanza ravvicinata. Sul rovesciamento di fronte bel tiro di Duca, respinto da Bardi, poi Bozhanaj non riesce a ribattere. Nel finale la Reggiana si butta in avanti, ma i canarini riescono a stringere i denti. Incredibile all'ultimo secondo: Ponsi parte in contropiede al 96', non c'è nemmeno Bardi in porta per essersi spostato a sua volta in attacco, arrivato al limite dell'area Pieragnolo atterra il terzino gialloblù e rimedia un rosso diretto prima del triplice fischio.

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Palumbo, Duca; Tremolada (64′ Bozhanaj), Manconi (94' Oukhadda); Falcinelli. A disp.: Gagno, Vandelli, Vukusic, Guiebre, Gargiulo, Battistella, Waibl, Mondele, Giovannini, Bonfanti. All.: Bianco

REGGIANA (4-2-3-1): Bardi; Sampirisi (90’ Fiamozzi), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Bianco, Da Riva (46′ Crnigoj); Portanova (82′ Lanini), Melegoni, Girma (72′ Varela); Antiste (90’ Pettinari) A disp.: Sposito, Satalino, Shaibu, Libutti, Romagna, Szyminski, Nardi. All.: Nesta

ARBITRO: sig. Abisso di Palermo

RETI: 1′ Manconi, 50′ Antiste, 71′ Bozhanaj

NOTE: ammoniti Pergreffi, Bianco, Crnigoj, Girma, Bozhanaj, Melegoni. Espulso Pieragnolo.