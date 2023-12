Promozione, Girone B: due big match per le modenesi

Domenica intensa per le modenesi di Promozione che lottano tutte per qualche obiettivo particolare. Dopo l’anticipo del sabato tra Sporting Scandiano e Castellarano, domenica alle 11.30 scenderanno in campo Nextgen Terre di Castelli e Quarantolese per un derby salvezza da non sbagliare.

Nel pomeriggio alle 14.30 il Castelnuovo e il Cavezzo cercheranno di allontanarsi dalla zona play out ospitando rispettivamente Progetto Montagna e Arcetana. Anche il San Felice si trova in una situazione simile e giocherà in casa contro il Vezzano per uno scontro diretto.

Più inguaiato il San Felice che è ad un passo dalla retrocessione diretta e che ospiterà il Baiso Secchia. La Virtus Camposanto è l’unica squadra attualmente a metà classifica che giocherà in casa della SanMichelese, in rampa di lancio per cercare di raggiungere i play off.

Chi lotta per lo stesso obiettivo sono lo United Carpi, impegnato in casa contro la capolista Vianese, e la CDR che sarà sul campo della seconda della classe, il Bibbiano San Polo. Tanti quindi gli scontri importanti in questa quindicesima giornata.