Coppa Italia, Eccellenza: Cittadella eliminato ai quarti dal Montecchio

Il Cittadella Vis Modena esce dalla Coppa Italia di Eccellenza ai quarti di finale, battuto ai rigori dal Montecchio. La partita termina 4-4 ai tempi regolamentari, 7-8 dopo i calci di rigore. Falanelli ci prova sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla è alta sopra la traversa. Ancora l’ex attaccante di Modena e Modenese tenta la conclusione, sfera che termina sul fondo.

E’ il turno poi di Alan Vernia che ci prova direttamente da calcio di punizione, nulla di fatto. I padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un’autorete di Filippo Contini che prova ad intervenire su un traversone dalla sinistra ma la palla termina alle spalle dell incolpevole Sodano.

Arriva anche il raddoppio targato Citta: Alan Vernia crossa dalla destracon precisione per Ridolfi che incorna e mette a segno il 2-0. Formazione di casa vicinissima al terzo gol: bella discesa sul fondo di Vernia, cross in mezzo, Ridolfi ci prova di prima intenzione ma Sodano para egregiamente. Portiere del Montecchio ancora provvidenziale su Falanelli che batte un calcio di punizione, conclusione violenta, Sodano in tu?o mette in angolo.

Il Montecchio accorcia le distanze con Bassoli, poi gli ospiti insistono e trovano il gol del pari con Attolini che di testa batte Neri e firma il 2-2. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. La ripresa inizia con il Citta che ci prova sin dalle prime battute e arriva la rete del 3-2 per i padroni di casa con la sigla di Nicolò Mondaini che manda la palla in fondo al sacco con un bel diagonale.

La squadra di Salmi cala il poker con Mattia Ridolfi, poi arriva il 4-3 del Montecchio, cross in mezzo e Contini, autore dell’autogol iniziale, timbra. Gli ospiti ci credono e arriva anche la rete del 4-4 con Lusetti. Il signor Cosmin di Bologna, Direttore di gara della sezione di Bologna, pone fine al match. Si va ai calci di rigore. Il Montecchio vince la sfida dagli undici metri e si qualifica alla semifinale di Coppa Italia.