Campionati Italiani Assoluti di nuoto paralimpico, quattro titoli per il Circolo GdF Modena

Numeri in crescita esponenziale per i campionati italiani assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta disputatisi presso il centro federale di Ostia. Oltre 200 atleti in rappresentanza di 66 società provenienti da tutto lo stivale testimoniano l’evoluzione di un movimento che vede il bel Paese costantemente tra le potenze mondiali. A rappresentare la città di Modena il Circolo Sportivo GdF con il plurimedagliato olimpico Luigi Beggiato che, reduce da un periodo buio causa infortunio, ha testato, con riscontri positivi, il proprio stato di forma. Per l’atleta delle Fiamme Gialle la conferma dei titoli italiani nei 50 e 100 stile libero con l’aggiunta di un ulteriore alloro negli inediti 50 rana.

Le parole di Beggiato al termine della manifestazione esprimono la sua soddisfazione: “Arrivavo a questi Campionati Italiani dopo un intenso periodo di riabilitazione volto a risolvere gli infortuni che mi avevano fortemente limitato durante tutto il 2023. Non avevo particolari pretese ma i risultati sono stati sorprendenti, con tre titoli nazionali conquistati, accompagnati da tempi più che discreti. Ora procederò step-by-step, guidato dal mio allenatore Matteo Poli, per poter arrivare al grande obiettivo di Parigi 2024 al top della condizione.”

Si fregia del titolo di campione italiano anche Stefano Vlahos che nella categoria SB7 conquista il gradino più alto del podio nei 50 rana, regalando una gioia immensa alla propria allenatrice Asia Sottile. Sarà un weekend da ricordare per il giovanissimo David Neviani (S10), classe 2011, che conquista la medaglia d’argento nei 100 farfalla, migliorando il record italiano esordienti che già gli apparteneva di oltre 6 secondi. Non pago realizza altri due record italiani di categoria nei 50 stile libero e 50 farfalla.

In contemporanea la piscina di Sassuolo è stata teatro della prima prova del torneo invernale per gli esordienti FIN. Registrano il miglior tempo Alice Poli (50 rana) e Giada Centorame (100 stile); ottime performance per Aurora Tuso, Leonardo Patroncini, Matteo Morandi, Lara Borrelli, Mia Iaccheri, Giulia Di Biasi. Cronometro discreto per tutti gli altri: Filippo Cinus, Rachele Malaguti, Flavia Minelli, Nicole Guidetti, Andrea Centorame, Sofia Arcari, Flavio Venturini, Federico Scandurra, Davide Arcari, Francesco e Simone Braglia, Alessandro Casali, Jacopo Venier, Noemi Bertucci, Cristian Morandi, Cacciamani Giulia e Gabriele.