Coppa Italia Eccellenza, Terre di Castelli batte Correggese e vola in semifinale

Passa il turno Terre di Castelli e vola in semifinale di Coppa Italia Eccellenza dopo aver battuto una Correggese in gran salute che ha soffiato di recente la seconda piazza in campionato agli uomini di Domizzi chiamati al riscatto dopo la sciagurata trasferta di Castelfranco.

Formazione base per la Correggese mentre il Terre inserisce qualche giocatore ultimamente a corto di minutaggio. Appare evidente dopo pochi minuti che la serata è positiva per la squadra di casa che contiene senza affanni gli ottimi attaccanti correggesi e ripropone gioco con una buona pericolosità di Stanco ed Uhunamure, oggi chiamati a sostenere la linea d’attacco.

Dopo aver collezionato alcuni calci piazzati senza esito la squadra di casa passa in vantaggio su calcio d’angolo. Tutta la difesa della Correggese è intenta a contenere le torri del Terre mentre chi entra con un tempismo perfetto è Pampaloni che impatta benissimo e trafigge l’incolpevole Cipriani. Subito dopo prima occasione per gli ospiti con Mastaj che all’interno dell’area conclude ma si vede rimpallare il tiro da capitan Dembacaj, oggi muro invalicabile per la squadra di Gallicchio.

Al 16’ pronto raddoppio della squadra di Domizzi: James Uhunamure semina due avversari con un gioco di prestigio e calcia di sinistro, Cipriani si oppone ma Stanco in agguato ferma la sfera e la infila nel sette. Passano tre minuti e con una azione perfetta il Terre si presenta con Hoxha davanti al portiere ospite, questa volta determinante ad evitare il tracollo.

Al 33’ sussulto degli ospiti che si proiettano in avanti alla ricerca del gol ma Ghizzardi con una ottima incursione si vede respingere la conclusione dal palo alla destra di Auregli. Chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol la squadra di Domizzi contiene per tutta la seconda frazione gli attacchi ospiti, capaci di arrivare alla conclusione solo al 48’ con Mastaj che in girata impegna Auregli ed al 93’ quando Leonardi raccoglie una palla vagante in area locale per scaraventare da vero bomber in rete. Ormai però è troppo tardi per poter pensare al pareggio perché da lì a poco arriva il fischio finale.