Empoli - Sassuolo 3 - 4 | Berardi la vince nel recupero

Bellissima vittoria per il Sassuolo che ritrova un grande Henrique e un super Berardi. Dopo due mesi tornano quindi i tre punti in un match molto delicato per il prosieguo del campionato. Tante le emozioni al ‘Castellani’.

IL MATCH - Parte male il Sassuolo che al 4’ passa subito sotto a Empoli. Viti sbaglia e travolge Cambiaghi causando un calcio di rigore che Caputo, ex di turno, trasforma. La legge degli ex è sempre valida però e al 12’ è l’altro ex di giornata, Pinamonti, a pareggiare i conti con un bel colpo di testa su corner di Laurientè. Il match è piuttosto acceso e al 22’ un altro colpo di testa, questa volta del rientrante Matheus Henrique, regala il 2-1 momentaneo ai neroverdi su cross di Toljan. Non resiste molto però la squadra di Dionisi e al 30’ pareggia l’Empoli con il primo gol in Serie A di Fazzini che approfitta di una dormita generale della difesa e dal limite, con un rasoterra, sorprende Consigli. Nel finale di primo tempo brividi per il Sassuolo, ma si va negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa tegola per i neroverdi quando Viti esce tra le lacrime per infortunio e lascia spazio a Vina. Al 64’ Cancellieri commette fallo su Toljan e l’arbitro assegna punizione, poi dopo aver consultato il VAR decreta il calcio di rigore notando il fallo all’interno dell’area. Sul dischetto va Berardi che ancora una volta non sbaglia e riporta avanti i neroverdi. Scambio di occasioni tra Berardi che colpisce il palo e Caputo che impegna Consigli all’80’, ma il risultato non cambia. E’ invece l’88’ quando Gyasi colpisce la traversa, Kovalenko va sulla ribattuta e mette a segno il 3-3, gol convalidato anche dal VAR. Al 93’ ci pensa allora Berardi a portare alla vittoria i suoi con una rete segnata al volo di destro da posizione defilata. Prova a reagire l’Empoli, ma non c’è più tempo.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (70' Kovalenko), Ranocchia (70' Grassi), Maleh (79' Gyasi); Cancellieri (70' Maldini), Caputo, Cambiaghi (79' Destro).A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Guarino, Marin, Ebuhei, Bastoni. All.: Aurelio Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti (55' Vina); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (94’ Pedersen), Thorstvedt (78' Bajrami), Laurienté (78' Castillejo); Pinamonti (78' Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Ferrari, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Sozza di Seregno

RETI: 3' Caputo (rig.), 11' Pinamonti, 22' Matheus Henrique, 30' Fazzini , 66' (rig.), 93' Berardi, 88' Kovalenko

NOTE: ammoniti Fazzini, Maleh, Grassi, Matheus Henrique, Berardi.