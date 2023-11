Progresso - Carpi 1 - 0 | Un gollonzo e gli errori condannano il Carpi

Questo Carpi non ne vuole sapere. Di crescere, di mettere insieme almeno tre vittorie di fila, di essere più forte dei propri errori. A Castelmaggiore poi la casistica stagionale si arricchisce anche alla voce "gollonzo". Già, perché tale è il tiro cross di Selleri, dopo una ventina di minuti abbondanti, a regalare l'1-0 ad un Progresso che, per carità, la sua vittoria se l'è meritata tutta, ma nel contempo non può che ringraziare le polveri bagnate di Sall che per ben due volte si divora un gol già bello e fatto.

Non è neanche partito male il Carpi, pronto, dopo neanche un minuto a proporsi con una conclusione di Mandelli, ben innescato da Saporetti.

Al 21' Selleri in versione Mortensen sorprende un assai incerto Rinaldini e fa gol. Sarà decisivo. Cinque minuti dopo Sall si candida anche lui a finire eventualmente in una nuova edizione di "Mai dire goal", sprecando a porta completamente spalancata, ripetendosi al 39' cogliendo il palo con Bizzini battuto. Qua sfortuna e altro si combinano in maniera negativa per le sorti del Carpi, che nella ripresa non riuscirà mai a rendersi pericoloso l

(solo una bella parata di Bizzini al 42' su tiro da fuori di Saporetti), fino a subire la reprimenda dei tifosi, arrabbiati, a fine partita.