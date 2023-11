Cittadella Vis Modena - Colorno 2 - 2 | I biancoblù rischiano, ma portano a casa un punto

E’ solo pareggio per il Cittadella Vis Modena contro il Colorno. Un match pieno di emozioni in cui il Citta era chiamato ad una reazione dopo la prima sconfitta subita in campionato, domenica scorsa, in casa della Correggese. Il primo a provarci è Gonzalo Martinez, uno dei tanti ex di turno di giornata, che lunga distanza non riesce laad angolare correttamente.

Il Colorno batte una serie di angoli, ma senza risultato. Quando sta per scoccare la mezzora, gli ospiti passano in vantaggio con Carrasco, discesa di Morrone sulla destra, poi Narduzzo prima esce bene su Delporto, poi non può nulla sulla ribattuto di Carrasco a porta vuota al 26’. La formazione ospite continua a premere sull’acceleratore, De Rinaldis costringe Narduzzo ad una parata provvidenziale. Il primo tempo finisce con la formazione di mister Galli in avanti per una rete a zero.

Inizia la ripresa ed il Citta si mostra subito pimpante ed in cerca del gol del pareggio. Martinez va vicinissimo al gol del pari ma la sfera esce inesorabilmente sul fondo. Successivamente tocca a Narduzzo compiere un intervento prodigioso su un colpo di testa di Morrone. Gli sforzi del Cittadella vengono premiati, i ragazzi di Salmi trovano il gol dell’1-1 con Giacomo Serra che infila alle spalle di Cattabiani con un bel tiro al volo in area piccola al 56’.

Nella fase finale della gara si accendono gli animi ma anche le giocate ed i colpi di scena. Gli ospiti passano sul 2-1 con un calcio di rigore di Delporto all’87’. Il recupero è in corso, la sfida pare finita quando Milos Malivojevic si inventa una giocata, calcia in porta e realizza la rete del definitivo 2-2. Dopo pochi istanti l’arbitro, il signor Carlini di Cesena, fischia tre volte e pone fine alla contesa.