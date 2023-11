La Pieve Nonantola - Bagnolese 2 - 0 | I granata intravedono la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa La Pieve Nonantola

Vittoria importantissima per La Pieve Nonantola che si riavvicina alla salvezza, ora distante solo un punto, mentre la Bagnolese continua il suo viaggio in fondo alla classifica con soli due punti in quattordici giornate di campionato di Eccellenza.

Il primo tempo è comunque piuttosto bloccato e i granata fanno fatica a trovare gli spazi giusti. Ad inizio ripresa entrano in campo col turno e al 47’ trovano il vantaggio con Margotta. Resistono poi sull’1-0 e la chiudono all’83’ grazie alla rete di Boriani.