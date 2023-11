Parma - Modena 1 - 1, le pagelle | Seculin super, Duca determinante

Squadra in casa

Squadra in casa Parma

Ecco le pagelle di Parma-Modena 1-1:

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 6; Delprato 6, Balogh 5.5, Coulibaly 6, Ansaldi 5.5 (46’ Di Chiara 6); Bernabé 6.5 (90’ Colak s.v.), Estévez 6.5; Man 7, Sohm 6.5 (68’ Camara 6.5), Benedyczak 6.5 (78’ Partipilo 7.5); Bonny 5.5 (46’ Charpentier 6.5).

MODENA (4-3-2-1): Seculin 10; Ponsi 6, Zaro 6, Pergreffi 6, Cotali 6 (90’ Guiebre s.v.); Palumbo 6.5, Magnino 6, Duca 7.5 (77’ Mondele s.v.); Tremolada 6.5 (90’ Oukhadda s.v.), Manconi 6 (77’ Bonfanti s.v.); Falcinelli 6.

MIGLIORI TODAY

SECULIN 10 - Giornata da favola per il portiere canarino che all’ultimo ha sostituito Gagno infortunato. Nel primo tempo non fa quasi nulla, poi nella ripresa viene preso a fucilate dagli avversari e para tutto. Provoca poi un rigore negli ultimi minuti, ma lo para con uno scatto felino incredibile. Il gol subito nel recupero non cambia il giudizio sulla prestazione.

DUCA 7.5 - Bravissimo a leggere il passaggio di Tremolada e ad anticipare gli avversari per il gol del vantaggio. Prestazione da guerriero, esce per un problema fisico.