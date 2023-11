Parma - Modena 1 - 1 | Duca illude, poi i canarini si chiudono troppo

Pareggio amaro per il Modena che riesce a portarsi in vantaggio con Duca, resiste strenuamente con Seculin, poi nel recupero prende una rete quasi inevitabile per l’atteggiamento remissivo adottato dopo la rete del vantaggio. Il match si gioca per oltre mezzora praticamente nell’area piccola del Modena.

IL MATCH - Primo tempo avaro di emozioni al ‘Tardini’ dove Parma e Modena di annullano, creando pochissime occasione da rete. La prima è per il Parma al 16’ quando Man riceve un traversone sul secondo palo e di testa prova a battere Seculin, ma manda alto sopra alla traversa. Tre minuti più tardi buona azione del Modena con Palumbo che taglia in verticale la difesa di casa per Manconi, ma il pallone corre troppo veloce ed è imprendibile. Al 36’ Manconi entra in velocità in area, ma aspetta troppo a tirare e viene anticipato; sul rovesciamento di fronte primo intervento di Seculin, poi cala il sipario. La ripresa si apre con un’altra bella parata del portiere canarino, questa volta su un colpo potente del neo entrato Charpentier, poi i ritmi calano di nuovo. Si accende improvvisamente il match al 59’ quando Tremolada lancia Duca che sul filo del fuorigioco anticipa Chichizola e incrociando manda in rete per il vantaggio canarino. Lungo check del VAR per un possibile tocco di Falcinelli che avrebbe prolungato per Duca attivando quindi il fuorigioco, ma alla fine il gol viene convalidato. La reazione del Parma arriva prontamente e al 63’ Seculin conquista il podio dei migliori in campo con una doppia parata ravvicinatissima prima su Charpentier e poi su Man. Si rinnova il duello Seculin-Man al 75’, ancora una grande parata del portiere canarino, poi è la traversa a fermare Camara. Problemi fisici per Duca, allora Bianco inserisce Mondele. Il Modena ora si chiude completamente in area e continua a subire le insistenze dei crociati, ma Seculin sembra insuperabile anche se all’85’ nel tentativo di andare sulla palla col pugno in area, colpisce in faccia un avversario. Dopo aver consultato il VAR il signor Chiffi assegna rigore: al dischetto va Man, ma Seculin si supera ancora e para nonostante un rigore calciato angolato e con potenza. Nove i minuti di recupero e di sofferenze per il Modena che ora lascia giocare solo il Parma. Così arriva la rete del pareggio al 93’ quando Magnino provoca una punizione a sinistra dell’area e sugli sviluppi Partipilo la butta dentro da distanza ravvicinata. Finisce così 1-1 Parma-Modena e i canarini continuano la striscia di risultati positivi nei derby.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Coulibaly, Ansaldi (46’ Di Chiara); Bernabé (90’ Colak), Estévez; Man, Sohm (68’ Camara), Benedyczak (78’ Partipilo); Bonny (46’ Charpentier). A disp.: Corvi, Turk, Circati, Zagaritis, Cyprien, Hainaut, Mihaila, Colak. All.: Pecchia

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali (90’ Guiebre); Palumbo, Magnino, Duca (77’ Mondele); Tremolada (90’ Oukhadda), Manconi (77’ Bonfanti); Falcinelli. A disp.: Vandelli, Gagno, Vukusic, Giovannini, Bozhanaj, Waibl. All.: Bianco

ARBITRO: sig. Chiffi di Padova

RETI: 59’ Duca, 93’ Partipilo

NOTE: ammoniti Estevez, Balogh, Pecchia, Falcinelli. Espulso Sohm al triplice fischio.