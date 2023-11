Eccellenza, Girone A: il Citta cerca riscatto contro il Colorno

Sarà il derby reggiano tra Rolo e Fabbrico ad aprire la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza nell’anticipo del sabato alle 14.30. Domenica invece match importante per il Cittadella che deve subito rialzarsi dopo la prima sconfitta in campionato, ma il compito sarà ostico perché a San Damaso arriverà il Colorno che, nonostante il momento di crisi, può sempre far male con giocatori importanti.

Big match e derby delicatissimo tra Virtus Castelfranco e Terre di Castelli che si contendono il secondo posto in classifica. Il Real Formigine cerca riscatto in casa contro la Brescello Piccardo, mentre La Pieve Nonantola è obbligata a fare punti per uscire dalla zona rossa ospitando la Bagnolese per uno scontro diretto salvezza.

Sugli altri campi la Correggese, che corre per le prime posizioni, andrà in trasferta in casa di un Salsomaggiore che arriva da una vittoria dopo un momento di difficoltà. Il Nibbiano&Valtidone ospita il Faro Coop, mentre il Montecchio attenderà tra le mira amiche l’Agazzanese. Infine lo Zola Predosa ospiterà la Fidentina.